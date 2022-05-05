Fox: команда Байдена тратит на защиту украинских границ больше, чем на укрепление американских — для разжигания конфликта

Администрация президента США Джо Байдена выделяет Украине непомерные суммы — она уже запросила конгресс выделить $33 млрд на военную помощь Киеву, что в два с лишним раза больше, чем весь нынешний годовой бюджет Таможенно-пограничной службы США, отметил в своей передаче ведущий Fox Такер Карлсон. Вместе с тем, по мнению Карлсона, за такой невиданной щедростью кроется холодный расчёт: демократы добиваются эскалации конфликта, чтобы получить больше власти.

Мы отнюдь не выступаем в защиту Путина, если задумываемся: «Погодите-ка секунду, а как мы вообще дошли до жизни такой — раз мы теперь в воскресных выпусках ток-шоу обсуждаем ядерную войну? А нам такое надо? Мы к такому точно готовы?» В администрации Байдена всем на это явно плевать — там никто по этому поводу не волнуется.

А эскалация между тем продолжается ударными темпами — и это можно понять, если последить за денежными потоками. Мы продолжаем целыми лопатами грести наличность в направлении украинского правительства — которое, кстати, не ранее чем в прошлом году сами демократы и называли «одним из самых коррумпированных в мире», но да шут с ним.

Мы снабжаем Украину деньгами в просто поразительных объёмах. В марте Джо Байден утвердил пакет помощи этой стране на 13,6 миллиарда долларов. Следом, в конце апреля, он отправил Украине дополнительно 1,3 миллиарда. До этого, в феврале, он отправил ей 350 миллионов. Кроме того, в марте он отправил ещё 800 миллионов. А вдобавок ко всему этому Байден запросил выделить Украине сверх этого 33 миллиарда долларов. В этот запрос включили в том числе финансирование закупки «артиллерийских вооружений большей дальности и более крупного калибра» — по сравнению с теми гаубицами, которые мы вот уже некоторое время туда отправляем. Иначе говоря, мы собираемся отправить Украине артиллерийские вооружения, которые могут без труда поражать цели на территории России, а в придачу — 33 миллиарда долларов, чтобы украинцы их, собственно, поражали.

Но много ли это, 33 миллиарда? Ведь времена сейчас такие, что наш конгресс работает с триллионными суммами. Что же, для сравнения отметим, что 33 миллиарда долларов — это в два с лишним раза больше, чем тратит администрация Байдена на защиту наших собственных внешних границ. И это ведь всего один чек, выписанный Украине, но он уже вдвое больше годового бюджета на охрану наших границ — даже больше чем вдвое: весь бюджет нашей Таможенно-пограничной службы администрация Байдена оценила в 15 миллиардов — именно такую сумму она только что запросила на эти цели. А на Службу иммиграционного и таможенного контроля было запрошено всего восемь миллиардов.

Получается, что на защиту чужих границ мы тратим в два раз больше, чем на защиту собственных — и это только один запрос, одна неделя. Много ли это, 33 миллиарда? Это больше, чем мы тратим в месяц на управление по делам ветеранов — то есть на заботу о наших собственных ветеранах. А самое грустное в этом всём — то, что уйти с Украины россиян это не заставило и никто даже не пытается утверждать, что заставит. Да, эти расходы не сделали Путина банкротом и не сломали российскую экономику — зато очень даже навредили экономике американской. Что же у нас стряслось?

Что ж, Daily Mail сообщает, что один российский олигарх из ближнего круга Владимира Путина... оказался в списке «нехороших людей», так ведь? А вот нет! А всё дело в том, что он провёл в Москве несколько встреч с сыном нашего президента, обсуждая инвестиционную сделку. Так вот, как ни странно, в отношении олигарха вводит санкции Великобритания, а вот администрация Байдена не вводит. Да, несмотря на всю свою воинственную риторику по поводу России, администрация Байдена решила не вводить санкции против того единственного олигарха, который дружит с президентским сыном.

Констатируем ещё раз: вся эта ситуация никак не связана с Украиной. Боевые действия в этой стране не имеют никакого отношения ни к ней самой, ни к её судьбе в долгосрочной перспективе, ни к безопасности и доброму здравию её жителей. Зато они имеют отношение много к чему ещё. К примеру, запрос администрации Байдена на предоставление помощи Украине — кто бы мог подумать — содержит в том числе лазейку, благодаря которой афганские беженцы, а также их супруги и дети смогут получить американское гражданство. Цитирую: «Министру внутренней безопасности разрешается по собственному усмотрению изменить статус гражданина Афганистана <...> на «лицо, имеющее законное право на постоянное проживание в стране».

Ах вот оно что! Выходит, в пакет помощи, предназначенный для защиты границ другого суверенного государства, внесли меры, которые вновь ослабят безопасность наших собственных рубежей. Держу пари, вы как-то не думали, что защита украинской демократии подразумевает, что мы за один вечер впустим в страну ещё несколько десятков тысяч иностранцев.

Если вам интересно, зачем наши лидеры так упорно идут на эскалацию этого конфликта, то здесь и есть ваш ответ: благодаря этому они получают больше власти и мстят за выборы 2016 года, а если из-за этого начнётся ядерный конфликт между нашей страной и другой — что ж, так тому и быть.

Дата выхода в эфир 03 мая 2022 года.