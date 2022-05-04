Vatican News: «лай НАТО у дверей России» — Папа Римский задумался о причинах конфликта на Украине

В контексте украинского конфликта Папа Римский Франциск заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным перед тем, как отправиться в Киев, пишет Vatican News. При этом понтифик отметил, что одной из причин начала боевых действий стал, возможно, «лай НАТО у дверей России», который подтолкнул Кремль к «неблагоприятной реакции».

Папа Римский Франциск заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве притом что, по его мнению, он должен пойти на этот шаг перед тем как отправиться в Киев. Подобное заявление он сделал в интервью газете Corriere della Sera, главной темой которого стал конфликт на Украине, пишет Vatican News.

С 24 февраля Папа Римский уже не раз поднимал тему боевых действий притом, что он предпринял немало попыток стать посредником между враждующими сторонами. Понтифик, в частности, говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, совершил визит в российское посольство при Святом Престоле, а также выразил готовность отправиться в Москву на встречу с Путиным.

«После 20 дней конфликта я попросил кардинала Паролина отправить Путину сообщение о том, что я готов выехать в Москву», — отметил Франциск.

При этом Папа Римский оговорился, что для того, чтобы встреча состоялась, российский президент должен сначала предложить временной промежуток для переговоров. «Мы пока что не получили ответа, и мы по-прежнему настаиваем на встрече даже несмотря на то, что Путин, как я опасаюсь, не сможет и не захочет встречаться сейчас. Но как можно положить конец этому ожесточению? Двадцать пять лет назад с Руандой всё было точно также», — заявил Папа.

В ходе беседы Папа Римский обсудил возможные причины конфликта на Украине, а также «торговли» оружием, которую он считает «позором», против которого мало кто выступает.

В частности, говоря о причинах конфликта, Франциск упомянул о «гневе, вызванном», возможно, тем, что «НАТО лаяло у дверей России», что спровоцировало у Кремля «неблагоприятную реакцию и подтолкнуло его к инициации конфликта».

«Я не знаю, как ответить на вопрос — я нахожусь слишком далеко — о том, правильно ли снабжать украинцев, — объяснил он. — Ясно одно: там испытывают оружие. Русские теперь знают, что от танков мало толку, и они думают о других вещах. Вот почему ведутся конфликты: чтобы испытывать производимое нами оружие. Мало кто борется с этой торговлей, и на этом направлении необходимо предпринимать больше усилий».

По словам понтифика, на данный момент он не планирует посетить Киев притом, что сначала он предпочёл бы побывать в Москве.

«Пока что я не еду в Киев; я чувствую, что не должен этого делать. Сначала я должен съездить в Москву. Сначала я должен встретиться с Путиным. Но я же ведь всё же священник, что я могу сделать? Я делаю всё, что в моих силах. Если бы Путин только открыл дверь», — добавил он.