Times: душит свободу слова и переписывает прошлое — Папа Римский выступил против культуры отмены

Папа Римский Франциск высказался против культуры отмены, призвав «лелеять различия, которые исторически присущи разным народам», передаёт The Times. По словам понтифика, подобная тенденция уничтожает свободу слова и вынуждает отрицать или даже переписывать историю.

Папа Римский Франциск выступил с критикой «культуры отмены»* в современном обществе, заявив, что она душит свободу слова, переписывает прошлое и уничтожает «всякое чувство идентичности», сообщает The Times.

В своём ежегодном обращении к полномочным послам, аккредитованным при Ватикане, понтифик отметил, что в настоящее время «формируется одностороннее мышление, которое вынуждено отрицать историю или, что ещё хуже, переписывать её».

По его словам, эта тенденция оказывает влияние на дипломатию, создавая «образ мышления, который отвергает естественные основы человечества и культурные корни, составляющие идентичность многих народов». В результате, по мнению Папы Римского, возникает «форма идеологической колонизации», которая не оставляет места для свободы слова.

«Под видом защиты разнообразия это в конечном итоге отменяет всякое чувство идентичности», — заявил Франциск, добавив, что культура отмены заставляет замолчать людей, которые «защищают уважительное и сбалансированное понимание различных чувств».

В ходе ежегодного обращения к международным дипломатам, в котором Папа Римский традиционно излагает внешнеполитические цели Святого Престола, Франциск также отметил, что дипломатия должна «лелеять различия, которые исторически присущи разным народам», а не «отменять» их.

Как напоминает The Times, в декабре он осудил Европейский союз, после того как Еврокомиссия обнародовала Справочник для инклюзивной коммуникации, в котором посоветовала странам-членам прекратить использовать фразу «С Рождеством!» и вместо неё говорить «С праздником!», чтобы не обидеть нехристиан.

Попытка искоренить упоминания о Рождестве напомнила Папе Римскому нацистов и коммунистические режимы. «Европейский союз должен уважать каждую страну и её устройство и не стремиться сделать их единообразными», — призвал понтифик.



* Возникший в США и Европе социально-политический термин, современная форма остракизма, при которой человек или определённая группа лишаются поддержки и подвергаются осуждению в социальных или профессиональных сообществах как в онлайн-среде и в социальных медиа, так и в реальном мире.