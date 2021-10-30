Папа Франциск: чтобы мир не стал непригодным для жизни, нужны радикальные решения по климату

В преддверии саммита «Большой двадцатки» и всемирной конференции ООН по климату папа Франциск призвал мировых лидеров к борьбе с климатическим кризисом. Как сообщает немецкий телеканал Das Erste, глава католической церкви выступил с предостережением о том, что наш мир может стать «непригодным для жизни», и потребовал радикальных решений, которые дадут реальную надежду будущим поколениям.

Папа Франциск призвал лидеров мировой политики к борьбе с климатическим кризисом, сообщает немецкий телеканал Das Erste. В преддверии конференции ООН по климату в Глазго Папа Римский предостерёг о том, что мир может стать «непригодным для жизни». Он потребовал от облечённых властью лиц принятия «радикальных решений» по неотложным вопросам. По его словам, тем самым они могли бы дать «конкретную надежду» будущим поколениям.

«Мы становимся всё более ослабленными и боязливыми, застигнутыми серией «кризисов» в сфере здравоохранения, окружающей среды, в ситуации с пропитанием и в экономике, не говоря уже о социальных, гуманитарных и этических кризисах», — сказал глава католической церкви. Все эти кризисы глубоко связаны друг с другом и требуют «радикальных решений, которые не всегда просты».

Также папа Франциск подчеркнул, что каждый в отдельности может внести свой вклад и «повлиять на общий ответ на эти небывалые угрозы климатических изменений и упадка нашего общего дома». Изменения климата и пандемия коронавируса вскрыли уязвимость и многочисленные сомнения в экономической системе и в обществе. «Каждый кризис требует представлений о будущем, способности к планированию и быстроты в реализации», — добавил глава католической церкви.

По словам папы Франциска, каждый кризис также несёт с собой шанс что-то изменить. Важный урок кризиса заключается в том, чтобы понять необходимость что-то создавать вместе и снести все политические стены, за которыми можно спрятаться. «В одиночку из кризиса не выбраться», — подчеркнул Папа Римский.

Перед саммитом G20, который пройдёт в выходные в Риме, он уже встретился с президентом США Джо Байденом. В субботу у Папы Римского запланирована встреча с президентом Индии Нарендрой Моди.

Как отмечает Das Erste, с воскресенья правительства разных стран будут участвовать во всемирной конференции по климату COP26 в Глазго и обсуждать, как конкретно они могут достичь целей, поставленных Парижским соглашением по климату в 2015 году. Соответствующие цели предусматривают ограничение глобального потепления уровнем существенно ниже 2 °С, а по возможности 1,5 °С по сравнению с доиндустриальным периодом.

Изначально папа Франциск заявлял, что сам хочет отправиться на конференцию в Глазго, однако в начале октября Святой престол сообщил, что делегацию возглавит лицо номер два в католическом церковном государстве, государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин, отмечает немецкий телеканал Das Erste.

