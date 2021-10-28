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CNN: «Большой двадцатке» будет непросто принять совместное решение ковидного кризиса в отсутствии Си и Путина

Материал представлен в переводе ИноТВ
Лидеры России и Китая отказались приезжать на саммит G20, который пройдёт в итальянской столице в эти выходные, сославшись на проблемы с коронавирусом на родине, передаёт CNN. Однако без их личного присутствия за столом переговоров выработка совместного плана по преодолению пандемии кажется трудноосуществимой задачей, считает корреспондент телеканала.

Рады вас снова приветствовать. В эти выходные в Риме лидеры 20 самых богатых стран мира собираются встретиться впервые за более чем два года. Но лидеры России и Китая — Владимир Путин и Си Цзиньпин — пропустят саммит «Большой двадцатки», несмотря на то что на кону находятся важные вопросы.  

Ожидается, что позднее сегодня президент Байден отправится в Рим, а в пятницу он встретится с понтификом. С подробностями из Рима корреспондент CNN Ник Робертсон.
 
Рим готов (к саммиту. — ИноТВ), но некоторые приглашённые нет. Российский президент Путин не явится, председатель КПК Си тоже, как и лидер Мексики АМЛО (Андрес Мануэль Лопес Обрадор. — ИноТВ). По их словам, они не могут приехать в Рим из-за проблем с коронавирусом дома.
 
Ограничения, принятые в связи с пандемией, вынудили всех участников прошлогодней встречи G20 в Эр-Рияде проводить переговоры удалённо.
 
НИК РОБЕРТСОН, международный дипломатический редактор CNN: В Риме всё должно было быть иначе. Предполагалось, что это будут первые переговоры лидеров G20 с глазу на глаз со времён саммита 2019-го, который проводила Япония. Но теперь это мог бы быть не съезд соперников, а гораздо менее прохладная встреча. Но даже в этом случае саммит не станет прогулкой в парке.
 
Темы, связанные с COVID, особенно вакцинное неравенство, и с изменением климата, станут ключевыми. На повестке дня также будут права женщин и поддержка малого бизнеса. Кроме того, на кону репутация саммитов мировых лидеров, их способность выполнять обещания.
 
Год назад лидеры «Большой двадцатки» обещали использовать свои богатства, чтобы помочь бедным странам получить вакцины. С тех пор Китай, Россия, США и другие доставляли вакцины в развивающиеся страны. Но риторика саммита — во время его проведения и после — оказалась далека от реальности на местах.         
 
Бывший премьер-министр Великобритании — один из многих, кто призывал действующих лидеров подкреплять свои слова действиями.
 
ГОРДОН БРАУН, экс-премьер Великобритании: Борис Джонсон обещал на саммите «Большой семёрки», что он вакцинирует весь мир. Но с тех пор было сделано очень мало.
 
Страны «Большой двадцатки» обладают огромным богатством. На их долю приходится 80 процентов мирового ВВП. Многие сталкиваются с растущим давлением — от них требуют обеспечить вакцинами развивающиеся страны прямо сейчас, прежде чем проводить ревакцинацию на родине.
 
АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ, генеральный секретарь ООН: Оно (вакцинное неравенство. — ИноТВ) позволяет штаммам развиваться и необузданно распространяться, обрекая мир на миллионы смертей и продлевая экономический спад, который может стоить триллионы долларов.
 
На улицах Рима COVID — тоже горячая тема. Люди недовольны тем, как правительство справляется с кризисом и проводит самую строгую в Европе политику, которая не позволяет работать тем, кто не привился.  
 
НИК РОБЕРТСОН: Контроль над пандемией и завершение экономической неуверенности, без сомнения, помогут лидерам сосредоточиться. Но без физического присутствия президентов Си и Путина за столом переговоров ускорение совместного решения ковидного кризиса кажется трудновыполнимым.
 
Ник Робертсон, CNN, Рим.
 
Материал предоставлен CNN International.
 
Дата выхода в эфир 28 октября 2021 года.
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CNN США Северная Америка
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