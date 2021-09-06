Das Erste: министры здравоохранения G20 нацелились на вакцинацию всего мира

Министры здравоохранения стран «Большой двадцатки» стремятся создать условия, которые позволят гарантировать право на вакцинацию для каждого, сообщает Das Erste. Как заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, участники встречи в Риме намерены подписать «Римский пакт» «для обеспечения вакцинации во всём мире». Кроме того, страны планируют обсудить сотрудничество в предотвращении будущих пандемий.

Первый день встречи министров здравоохранения «Большой двадцатки» (G20), проходящей в Риме, министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца охарактеризовал как «очень позитивный». Хозяин встречи подчеркнул, что ещё рано сообщать о каких-либо конкретных результатах. Но Сперанца уверен, что странам в конце концов удастся заключить «Римский пакт» «для обеспечения вакцинации во всём мире», сообщает Das Erste.

По словам Сперанцы, пакт должен содержать «некоторые важные пункты». «Больше инвестировать в наши системы здравоохранения. Объявить об очень значительном изменении курса. Идея заключается в том, что человека будут лечить, когда ему плохо, — независимо от его экономического положения, места рождения и цвета кожи».

С точки зрения Сперанцы, во времена пандемии коронавируса такой пакт означает прежде всего одно: «вакцинироваться, вакцинироваться и ещё раз вакцинироваться». Он подчеркнул: «Задача «Римского пакта», над которым мы работаем, — создать условия, в которых вакцинация является правом каждого, а не привилегией немногих».

Как отмечает Das Erste, по крайней мере с Германией у Италии в этом аспекте проблем быть не должно. В кулуарах встречи министр здравоохранения Йенс Шпан подчеркнул, что желание вакцинировать весь мир проистекает в том числе и из собственных национальных интересов: «Эта пандемия закончится только тогда, когда она закончится во всём мире. В противном случае могут появиться штаммы, мутации в других странах, которые затем вновь достигнут Германии, достигнут Европы и приведут к проблемам».

По словам Шпана, цель должна состоять в том, чтобы к концу года вакцинировать не менее 40% населения мира. Он объявил: «Германия предоставит для этого 100 миллионов доз до конца года. Это столько, сколько мы сами использовали в нашей стране до настоящего момента».

Но эта встреча министров здравоохранения посвящена не только коронавирусу. Один из основных вопросов: как справляться с пандемиями в будущем или полностью их избегать? В этом отношении Германия во многом полагается на Всемирную организацию здравоохранения.

В этой связи Шпан призывает государства быть более ответственными. С одной стороны, это означает достаточное финансирование для ВОЗ. «Но речь также идёт о том, чтобы в случае вспышки страны сотрудничали, действовали прозрачно, предоставляли ВОЗ доступ. А странам, отказывающимся от сотрудничества, необходимо также считаться с санкциями. Например, ограничениями на поездки для граждан», — говорит Шпан.

По этому поводу на встрече всё ещё могут разгореться жаркие споры: Китай — государство, в котором были зафиксированы первые случаи коронавируса, также входит в G20. До сих пор КНР неохотно сотрудничала в поисках причин пандемии коронавируса, пишет Das Erste.