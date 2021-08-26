France 24: в ВОЗ объяснили вакцинный кризис в бедных странах «нехваткой глобальной солидарности»

Несмотря на предпринимаемые меры, средства от коронавируса продолжают распределяться по миру неравномерно, считают в ВОЗ. По мнению руководства организации, участники глобального механизма COVAX делают недостаточно, чтобы обеспечить вакцинами самые неблагополучные страны, сообщает France 24.

140 стран — в основном в Европе и Северной Америке, — достигли поставленные ВОЗ цели и вакцинировали до сентября не менее 10% населения. Только четыре из них находятся в Африке. Демократическая республика Конго, Танзания, Нигерия и Эфиопия входят в число наименее вакцинированных государств мира.

ТЕДРОС ГЕБРЕЙЕСУС, глава ВОЗ: Вакцинный кризис демонстрирует фундаментальную слабость, лежащую в основе пандемии, — недостаток глобальной солидарности и распределения.

ВОЗ призвала разработать договор, чтобы улучшить взаимодействие между государствами. Такая задача стояла перед механизмом COVAX. Он должен был компенсировать неравенство, жертвуя деньги на вакцины самым неблагополучным странам. Но уже к концу июня COVAX столкнулся со значительными задержками после того, как ситуация с коронавирусом ухудшилась во многих странах-спонсорах.

МАТШИДИСО МОЭТИ, глава африканского представительства ВОЗ: Платформа COVAX Facility доставила 40 миллионов доз вакцин в африканские страны. Это малая часть доз, которые необходимы всему континенту, чтобы защитить людей от тяжёлой болезни и смерти, вызываемых COVID-19.

Чуть менее трети всего населения мира получило первую дозу прививки от COVID. Между тем такие страны, как Израиль и Венгрия, уже начали вводить третью дозу. В то время как другие, в том числе Великобритания, Германия и Франция, в скором времени планируют делать бустерные прививки.

Неравномерное распределение вакцин создало двухуровневую пандемию, в результате которой африканские страны остаются за бортом. На сегодняшний день три государства ещё не начали вакцинировать своё население: Бурунди, Эритрея и Северная Корея.

Дата выхода в эфир 25 августа 2021 года.