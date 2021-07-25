ВОЗ: пандемия не закончится раньше середины 2022 года

Пандемия коронавируса закончится не ранее чем через год, пишет Newsweek, ссылаясь на заявление ВОЗ. По мнению главы организации Тедроса Гебрейесуса, основной проблемой является неравное распределение вакцин в мире: в результате вирус в ряде регионов распространяется и мутирует. В ВОЗ поставили глобальную цель, согласно которой к середине 2022 года необходимо будет вакцинировать 70% населения каждой страны мира.

В то время как в некоторых точках мира жизнь возвращается к норме, ВОЗ называет «дураками» людей, считающих, что пандемия подошла к концу, пишет Newsweek. По мнению организации, конец пандемии не наступит ранее чем через год.

В ВОЗ считают, что ключом к победе над коронавирусом станут вакцины. Вследствие этого организация выразила крайнее разочарование по поводу провала инициативы о помощи в вакцинации странам с невысоким уровнем развития. По мнению главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, именно это решение не даёт пандемии закончиться.

В минувшую среду Гебрейесус объявил о глобальной цели по вакцинации минимум 10% населения каждой страны к сентябрю этого года. Он надеется, что к концу года эта цифра достигнет 40%, а к середине 2022 года составит 70%. По словам главы ВОЗ, эти цели жизненно необходимо достичь для того, чтобы пандемия закончилась.

На данный момент от коронавируса привилось примерно 2 млрд человек, что далеко до 70%, нужных для коллективного иммунитета, пишет Newsweek. Кроме того, Гебрейесус выразил разочарование, что большая часть из этих прививок сделана в небольшом количестве стран. По словам главы ВОЗ, вакцинное неравенство является «моральным провалом» и экономическим и эпидемиологическим поражением. Эксперты по здравоохранению отмечают, что низкий уровень вакцинации в ряде регионов мира позволяет вирусу распространяться и мутировать, уходя от действия прививок.

Согласно данным ВОЗ, для вакцинации 70% населения каждой страны потребуется 11 млрд доз вакцин. «Есть множество болезней, против которых у нас не хватает вакцин, тестов и надёжных способов лечения. Но коронавирус — это не тот случай. У нас есть все необходимые инструменты. Поэтому вопрос окончания пандемии это не вопрос научных изобретений: это испытание характера», — приводит издание слова Гебрейесуса.