CNN: план ВОЗ по второй фазе исследования происхождения коронавируса не устроил Пекин

Китайские власти отвергли план Всемирной организации здравоохранения по второй фазе исследовательских работ по установлению происхождения коронавируса из-за того, что в рамках этой фазы предполагается изучение версии о том, что вирус появился в одной из китайских лабораторий, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала, китайские власти уже давно придерживаются жёсткой риторики по этому вопросу, резко отвечая на любые заявления об искусственном происхождении коронавируса, — и, судя по всему, в ближайшее время от неё не откажутся.

Китай отклонил план Всемирной организации здравоохранения по второй фазе исследования происхождения коронавируса; в этот план внесли в том числе версию о том, что вирус мог появиться из какой-либо китайской лаборатории. Один китайский чиновник заявил, что исследование «перестало быть благонадёжным из-за политических манипуляций и игнорирования научных фактов».

А с нами с прямым включением из Шанхая — корреспондент CNN Дэвид Калвер. Дэвид, в такой реакции со стороны Пекина ничего удивительного, пожалуй, нет — но расскажите нам всё-таки поподробнее, почему китайское правительство так возмущено.

ДЭВИД КАЛВЕР, корреспондент CNN: Удивительного и правда ничего нет: такую риторику мы со стороны китайских чиновников слышали уже много раз, несогласие с любыми заявлениями о том, что вирус возник здесь, в Китае — а конкретнее говоря, в лаборатории Уханьского института вирусологии, — они выражали постоянно и категорически. Ну а сегодня им представилась очередная возможность выразить это несогласие — и одновременно исключить любую возможность проведения второй фазы исследования ВОЗ на территории Китая. Чиновники заявили, что такое исследование противоречит принципам науки и вообще здравому смыслу, и отметили — как вы уже упомянули, — что считают всё это политической манипуляцией.

Чтобы получше понять, в каких терминах они описывают завершение второй фазы и как они на него смотрят, давайте послушаем вот этот фрагмент.

ЦЗЭН ИСИНЬ, зампредседателя Национальной комиссии по здравоохранению КНР: Мы не можем согласиться на такой план. Изучение происхождения вируса — это научный вопрос, и такие исследования, основанные на научных принципах, китайское правительство поддерживает. Но мы выступаем против политизации этого вопроса.

ДЭВИД КАЛВЕР: Какую-то абсолютно новую позицию Пекин не занял, но здесь важно учитывать контекст — и, в частности, то, когда были сделаны эти заявления.

По сути, уже через месяц должна завершиться работа над докладом о происхождении коронавируса, который составляет сейчас по указанию администрации Байдена разведывательное сообщество США; на эту работу было выделено 90 дней, то есть она будет закончена примерно к концу августа. Кроме того, глава ВОЗ параллельно чётко заявил Китаю, что ему надо проявить больше открытости и прозрачности и дать учёным доступ к исходным данным, чтобы они, обработав их, смогли наконец установить, откуда появился вирус.

И то, и другое в Китае, само собой, воспринимают не очень хорошо, и мы ожидаем, что страна будет и дальше придерживаться той же риторики, особенно на фоне празднования в стране столетия Компартии и подготовки к проведению Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Спасибо, что обрисовали нам контекст! С репортажем из Шанхая — корреспондент CNN Дэвид Калвер.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 22 июля 2021 года.