Ведущий вирусолог из Ухани Ши Чжэнли в интервью The New York Times опровергла сообщения о предполагаемой утечке коронавируса и назвала безосновательными подозрения, что вирус появился в лаборатории до вспышки COVID-19, сообщает WION. Однако, как подчёркивает телеканал, разъяснения Чжэнли невозможно проверить, потому что Китай не позволяет провести независимое расследование в Уханьском институте.
ДЖОДИ КОЭН, телеведущая WION:Из последних новостей о лабораторной теории происхождения коронавируса: ведущий китайский вирусолог Ши Чжэнли наконец прервала молчание в редком интервью для The New York Times. Защищая репутацию своей лаборатории, Чжэнли опровергла сообщения о том, что её институт виноват во всемирном кризисе в здравоохранении. Она разъяснила, что в её лаборатории не было никакого источника нового коронавируса до начала пандемии. Чжэнли назвала безосновательными такие подозрения, в том числе утверждения, что её коллеги могли болеть до вспышки заболевания. Она добавила, что нет никаких доказательств того, что вирус был создан в её лаборатории, и мир должен прекратить, цитирую, «прекратить поливать грязью невинных учёных».
По сведениям The New York Times, в 2017 году она, эксперт по коронавирусу у летучих мышей, и её коллеги из Уханьской лаборатории опубликовали доклад о своих экспериментах. The New York Times пишет, и я цитирую: «Эти эксперименты были связаны с созданием новых, гибридных коронавирусов у летучих мышей путём смешивания и сопоставления частей нескольких уже существующих, включая по крайне мере один, который мог ориентировочно передаваться людям, чтобы изучить их способность к заражению и самовоспроизведению в клетках человека». Опровергая это заявление, она резко отклонила убеждение, что её лаборатория проводила рискованные эксперименты с приобретением функции, которые усиливают патогенность этих вирусов.
Разъяснения Ши невозможно никаким образом проверить из-за отказа Китая провести в её лаборатории независимое расследование, что ещё больше усилило подозрения в пользу теории об утечке в Уханьской лаборатории. Эта теория стала набирать популярность после того, как ведущие экономики мира призвали провести новое тщательное расследование происхождения коронавируса.
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