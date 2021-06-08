Эксперт Fox News: коронавирус могли создать в лаборатории, однако его утечка вряд ли была умышленной

Адмирал Бретт Жируа, который при администрации Трампа руководил усилиями по тестированию на COVID-19, в эфире Fox News заявил о том, что существуют косвенные, но убедительные доказательства лабораторного происхождения коронавируса. При этом он отметил, что утечка из китайской лаборатории, скорее всего, произошла неумышленно, хотя «ничего нельзя исключать».

Мы начнём с доктора Бретта Жируа. Доктор, большое вам спасибо. Мы рады, что вы согласились поучаствовать в нашей сегодняшней программе. Знаете, я на прошлой неделе общалась с главой Национальных институтов здравоохранения доктором Френсисом Коллинзом. Он, можно сказать, высмеял идею о возможной злонамеренной разработке вируса.



Но если взглянуть на опубликованную в эти выходные изданием The Wall Street Journal статью доктора Стивена Куэя и доктора Ричарда Мюллера, то они разобрали, так сказать, состав этого вируса и утверждают, что в его геноме много науки и что он вполне мог быть создан в лаборатории.



БРЕТТ ЖИРУА, отставной адмирал, руководитель тестирований на COVID-19 при администрации Трампа: Марта, как нам известно, что в природе удалось обнаружить 81 тысячу образцов этого вируса, и за десятилетия эволюции не появилось ни одного вируса COVID-19. Нам известно, что лаборатория в Ухани действительно проводила исследования плохих коронавирусов, в частности того, как они могут атаковать человеческие рецепторы, например, рецептор ACE2 в лёгких.



И да, в этой лаборатории не обошлось без участия военных. Доказательства всё ещё косвенные, но они становятся по-настоящему убедительными, и эти доказательства говорят о том, что в лаборатории произошла утечка. Возможно, речь идёт о найденном ими вирусе, но более вероятно, что этот вирус они каким-то образом создали напрямую.



Хочу задать вам вот какой вопрос. Многие из тех, кто близко изучал ситуацию, говорят, что случилось это ненамеренно. Скорее всего, произошла случайная утечка. Что подтверждает подобные выводы?



БРЕТТ ЖИРУА: Нет никаких доказательств, которые указывали бы на случайную утечку. Но это предположение звучит логично. Улики указывают на то, что вирус, скорее всего, был выведен в лаборатории. Это могло произойти естественным путём из-за его передачи (от животных к животным. — ИноТВ) для того, чтобы он таким образом стал более заразным, или же путём прямой генетической манипуляции. Именно на этом мы сейчас сосредотачиваем наше внимание. Думаю, все считают это несчастных случаем, потому что утечки действительно случаются. Но я не видел каких-либо доказательств преднамеренной утечки. Однако, знаете, ничего нельзя исключать.



Хорошо. Это важно.



Дата выхода в эфир 08 июня 2021 года.