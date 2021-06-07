CNN: сотня бывших мировых лидеров призвала G7 оплатить вакцинацию бедных стран

Накануне саммита «Большой семёрки» сотня бывших президентов, премьер-министров и глав МИД призвала крупнейшие экономики мира выделить за два года около $60 млрд для вакцинации всего населения планеты для победы над COVID-19, сообщает CNN. Экс-лидеры предлагают считать это не благотворительностью, а «самозащитой», призванной остановить распространение вируса, его мутации и возникновение новых очагов заболевания.

Сто бывших президентов, премьер-министров и глав МИД призвали «Большую семёрку» богатых стран оплатить вакцинацию на глобальном уровне, чтобы положить конец мутациям коронавируса и его возвращению в качестве всемирной угрозы, сообщает CNN. Среди подписавших открытое письмо издание перечисляет экс-премьер-министров Великобритании Гордона Брауна и Тони Блэра, бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна и 15 лидеров африканских стран.

В статье отмечается, что это заявление опубликовано в преддверии саммита G7, который откроется в Великобритании в пятницу. Он станет первой встречей лидеров «семёрки» с начала пандемии. За три дня участники обсудят ряд вопросов, уделив особое внимание вопросу восстановления мировой экономики после коронавируса.

В своём послании странам «Большой семёрки» бывшие мировые лидеры с сожалением констатируют, что в 2020 году не удалось добиться глобального сотрудничества, однако 2021 год может положить начало новой эре. «Поддержка стран G7 и G20, которая сделает вакцины легкодоступными для государств с низким и средним уровнем дохода, является не благотворительностью, а скорее отвечает стратегическим интересам каждой страны», — утверждается в письме. По оценке его авторов, участникам предстоящих переговоров следует гарантировать ежегодную выплату около $30 млрд в течение двух лет для того, чтобы победить пандемию на глобальном уровне.

В то же время экс-глава Соединённого Королевства Гордон Браун заявил, что помощь бедным странам станет «самозащитой для остановки распространения заболевания, его мутации и новой угрозы» всему населению Земли. Согласно его подсчётам, британцам эти выплаты будут стоить 30 пенсов в неделю ($0,43), и это «небольшая цена за лучший страховой полис в мире».

В своём заявлении перед саммитом действующий британский премьер Борис Джонсон заявил, что будет настоятельно рекомендовать своим коллегам по «Большой семёрке» взять на себя конкретные обязательства по вакцинированию всего мира, а также поддержать «Глобальный пандемический радар» — новую систему глобального мониторинга, которая призвана защитить программы по вакцинации. «Я призываю своих коллег-лидеров G7 присоединиться к нам, чтобы положить конец этой ужасной пандемии, — цитирует CNN британского главу государства. — Вакцинация всего мира к концу следующего года станет величайшим достижением в истории медицины».