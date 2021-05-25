MSNBC: Путин и Байден могут встретиться в Женеве

В качестве места возможных переговоров президентов России и США рассматривается Женева, Швейцария, сообщает MSNBC. Встреча с Владимиром Путиным может состояться после саммитов G7 и НАТО, в рамках европейского турне Джо Байдена. Как отмечает корреспондент NBC в Белом доме Джефф Беннетт, переговоры лидеров США и России будут направлены на снижение напряжённости в отношениях двух стран.
Самый свежий репортаж NBC News о возможной встрече президента Байдена и российского президента Владимира Путина. Последнюю новость расскажет корреспондент в Белом доме Джефф Беннетт. Джефф, что нам известно?
ДЖЕФФ БЕННЕТТ, корреспондент NBC:Доброе утро, Стеф. Четыре сотрудника администрации рассказали нам, что местом возможных переговоров между президентом Байденом и российским президентом Владимиром Путиным, вероятно, станет Женева, Швейцария.
Напомню, в прошлом месяце президент Байден заявил, что надеется и планирует встретиться со своим российским коллегой во время своего европейского турне в следующем месяце. Президент отправляется на саммит «Большой семёрки» в Великобритании, а затем на саммит НАТО, который пройдёт в Брюсселе с 11 по 14 июня.
По моим сведениям, любая возможная встреча Байдена и Путина, вероятно, состоится после этих международных мероприятий. Эта возможная встреча, вероятно, будет направлена на снижение напряжённости, учитывая, что отношения между США и Россией становятся всё более тягостными и враждебными из-за вмешательства России в выборы и продолжающихся кибератак.
В прошлом месяце, введя новый пакет санкций против России, президент заявил, что США не стремятся к тому, чтобы запустить цикл эскалации и конфликтов с Россией. Мы хотим стабильных, предсказуемых отношений. Итак, эта встреча, если она состоится, будет направлена именно на это, Стеф.
И, полагаю, в отличие от последних нескольких лет, у нас, скорее всего, будет отчёт о встрече. Большое спасибо, Джефф Беннетт!
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