На пути к тому, чтобы спеться с Путиным, — сенатор Круз о решении Байдена «дать зелёный свет «Северному потоку»

Только заступив на пост президента США, Джо Байден закрыл масштабный американо-канадский проект нефтепровода Keystone Pipeline, уничтожив тысячи рабочих мест, напомнил сенатор Тед Круз в интервью Fox News. При этом сейчас глава Белого дома решает частично отказаться от санкций против российского «Северного потока — 2», по сути, давая «зелёный свет» на завершение строительства. Такое впечатление, что Байден «на пути к тому, чтобы спеться с Путиным, Россией и врагами Америки», возмущается политик.

У нас в гостях сенатор от штата Техас Тед Круз. Он поделится своей реакцией на примирительную внешнюю политику Джо Байдена.

Тема энергетики очень важна для Техаса. И тут, один росчерк пера — и о высокооплачиваемых рабочих местах для квалифицированных специалистов в энергетическом секторе можно забыть. Один росчерк пера — и можно забыть об энергетической независимости. Потом Джо Байден делает исключение для России и Владимира Путина, чтобы они могли построить собственный трубопровод и богатеть, поставляя энергоресурсы нашим же союзникам в Западной Европе и прочим. Может, вы поможете во всём этом разобраться, сенатор? В конце концов, не я тут окончил Гарвард, а вы.

ТЕД КРУЗ, сенатор США от штата Техас: К сожалению, Шон, я мало чем могу помочь в прояснении ситуации. Что Джо Байден и Камила Харрис сейчас вытворяют — полный дурдом.

В первый же день на посту президент Джо Байден свернул проект трубопровода Keystone Pipeline, уничтожив таким образом 11 тысяч рабочих мест, высокооплачиваемых рабочих мест, в том числе и 8 тысяч профсоюзных. Байден остался в стороне, когда российские хакеры взломали систему трубопроводов Colonial Pipeline, которая оперирует на всём восточном побережье. Он не сделал ничего, чтобы защитить эту компанию, сидел сложа руки, пока она платила выкуп российским хакерам.

А теперь в награду России за то, что её хакеры вырубили систему трубопроводов, составляющую важную часть инфраструктуры на восточном побережье, Байден подписал документ, делающий для России исключение из закона о санкциях и, по сути, дающий «зелёный свет» строительству трубопровода из России в Германию. Обе партии в конгрессе уже дважды голосовали в поддержку санкций, направленных против этого проекта. Я сам принимал участие в разработке этих санкций. И мы приостановили проект. В течение года он не продвигался, был куском железки на дне океана.

Путин возобновил строительство, когда Байден одержал победу на выборах. И сегодня наш президент сделал исключение для России. Можно сказать, Джо Байден решил, что трубопроводы в Америке — плохо. Рабочие места в Америке — плохо. А трубопроводы в России — хорошо. И рабочие места в России — тоже хорошо. Всё встало с ног на голову, какой-то идиотизм. Прошло четыре месяца, как Байден стал президентом, а он уже на пути к тому, чтобы спеться с Путиным, Россией и врагами Америки. Просто в голове не укладывается.

Дата выхода в эфир 20 мая 2021 года.