Spiegel: Байден откажется от санкций против оператора «Северного потока» — и подготовит новые для российских судов

Джо Байден намерен отказаться от санкций против оператора «Северного потока — 2» швейцарской компании Nord Stream AG и её директора Маттиаса Варнига, пишет Der Spiegel. Отказ от жёстких санкций является «сигналом уступки» со стороны президента США, но оставляет ему путь к отступлению: если республиканцы усилят давление на Байдена, он сможет пересмотреть своё решение через три месяца. Кроме того, полностью отказаться от санкций американцы пока не готовы — российские суда всё ещё находятся в чёрном списке.

В споре между Германией и США по поводу газопровода «Северный поток — 2» наметились признаки разрядки. По информации Der Spiegel, администрация Джо Байдена пока не намерена вводить санкции против оператора газопровода швейцарской компании Nord Stream AG и её управляющего директора Маттиаса Варнига.

В ближайшее время Государственный департамент направит конгрессу обязательный отчёт с перечислением организаций, участвующих в строительстве газопровода, которые «заслуживают» санкций. В нём будут перечислены Nord Stream AG и сам Варниг, однако американское внешнеполитическое ведомство «с учётом национальных интересов» откажется принимать какие-либо меры против них в течение трёх месяцев до предоставления следующего отчёта.

Министерство иностранных дел Германии пока не дало никаких комментариев. Однако, по информации Der Spiegel, федеральное правительство было проинформировано о решении Вашингтона.

Отказ от жёстких санкций, о котором впервые сообщил американский новостной портал Axios, является «сигналом уступки» со стороны Байдена, который категорически отвергает строительство трубопровода и на которого из-за проекта оказывается «огромное политическое давление». Магистральный газопровод, призванный доставлять газ из России в Германию по дну Балтийского моря, подвергается резкой критике не только со стороны республиканцев, но и со стороны демократов в конгрессе. Сторонники обеих партий убеждены, что трубопровод укрепляет режим Владимира Путина и грозит отрезать Украину от российского газа. При предшественнике Байдена Дональде Трампе газопровод также был центральным предметом разногласий в германо-американских отношениях.

Как утверждает Der Spiegel, из-за этого решения Байден попадёт под шквал критики республиканцев. Старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что, если сообщения об отсутствии санкций окажутся правдой, это продемонстрирует, что президент никогда не хотел останавливать строительство газопровода. По его словам, этот проект является примером «зловредного влияния России, который угрожает усилить энергетическую зависимость Европы от Москвы». «Если режиму Путина разрешат завершить строительство этого газопровода, это произойдёт потому, что администрация Байдена решила позволить этому случиться», — утверждает Маккол.

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон написал в Twitter, что поведение президента возмутительно: «Резкая риторика Байдена в отношении России ничего не стоит, если она не подкреплена действиями».

Недавно сенаторы-республиканцы, в том числе техасец Тед Круз, пригрозили заблокировать утверждения некоторых кандидатов на государственные должности, если Байден не остановит строительство газопровода, завершённого более чем на 90%. В команде Байдена по-прежнему много незанятых должностей, в том числе на важных дипломатических постах. По данным портала Axios, новый отчёт предусматривает введение санкций только в отношении нескольких российских судов, участвующих в строительстве газопровода.

В последние несколько месяцев «Северный поток — 2» стал серьёзным испытанием для перезапуска германо-американских отношений после «эпохи Трампа». Администрация Байдена формально избегала резких слов в адрес Берлина, но известно, что советники президента жаловались ему на Ангелу Меркель, которая, несмотря на давление, не была готова пойти на существенные уступки американской стороне. Правительство Германии доказывало американцам, что Германия получала газ из Советского Союза даже «в самые мрачные дни холодной войны». Кроме того, с точки зрения правительства, стремление американцев остановить строительство газопровода — лицемерие, учитывая, что они сами закупают энергоносители у России.

В правительственных кругах Германии сомневаются, что спор по поводу газопровода разрешён. Предполагается, что «отказ от мер» создал пространство для дальнейших дипломатических усилий, что, с другой стороны, также означает, что, если давление со стороны республиканцев на Белый дом усилится, Байден всё же сможет перейти к введению жёстких санкций через три месяца. Поэтому весьма показательно то, как администрация Байдена будет оправдывать своё решение в ближайшие дни, пишет Der Spiegel.