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NDR: в Германии разрешили достроить «Северный поток — 2»

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Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило достроить оставшуюся часть «Северного потока — 2», сообщает NDR. Принятию этого решения не помешали даже протесты экологических организаций. Впрочем, с оглядкой на их претензии пока что будет проложен только небольшой отрезок маршрута, чтобы не потревожить покой птиц в заповедной зоне, поясняет немецкое издание.
NDR: в Германии разрешили достроить «Северный поток — 2»
Reuters

Несмотря на протесты экологов-активистов Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило дальнейшую укладку «Северного потока — 2» в водах страны, сообщает NDR. В организации потребовали «немедленного исполнения» этого решения, отмечает издание.

Сейчас российский трубоукладчик «Фортуна» прокладывают только одну из ветвей газопровода, идущего из Дании в сторону Германии. Через несколько дней судно дойдёт до границы исключительной экономической зоны ФРГ. Здесь оно должно было остановиться, так как против строительства выступили экологические организации Deutsche Umwelthilfe и Naturschutzbund Deutschland (NABU), но решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии позволит кораблю пересечь границу и достроить двухкилометровый отрезок в немецких водах.

Впрочем, ведомство учло возражения экологов-активистов и разрешило пока что проложить только часть маршрута, чтобы не потревожить покой птиц, находящихся на отдыхе в заповедной зоне. С июня же можно будет приступить к окончательному завершению строительства. В Deutsche Umwelthilfe, Всемирном фонде дикой природы и NABU собираются опротестовать это решение. Они считают, что поставки газа не нужны ни с экономической, ни с экологической точки зрения. Но решения суда по этому вопросу пока нет, отмечает NDR. 

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