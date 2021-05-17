NDR: в Германии разрешили достроить «Северный поток — 2»

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило достроить оставшуюся часть «Северного потока — 2», сообщает NDR. Принятию этого решения не помешали даже протесты экологических организаций. Впрочем, с оглядкой на их претензии пока что будет проложен только небольшой отрезок маршрута, чтобы не потревожить покой птиц в заповедной зоне, поясняет немецкое издание.
Несмотря на протесты экологов-активистов Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило дальнейшую укладку «Северного потока — 2» в водах страны, сообщает NDR. В организации потребовали «немедленного исполнения» этого решения, отмечает издание.
Сейчас российский трубоукладчик «Фортуна» прокладывают только одну из ветвей газопровода, идущего из Дании в сторону Германии. Через несколько дней судно дойдёт до границы исключительной экономической зоны ФРГ. Здесь оно должно было остановиться, так как против строительства выступили экологические организации Deutsche Umwelthilfe и Naturschutzbund Deutschland (NABU), но решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии позволит кораблю пересечь границу и достроить двухкилометровый отрезок в немецких водах.
Впрочем, ведомство учло возражения экологов-активистов и разрешило пока что проложить только часть маршрута, чтобы не потревожить покой птиц, находящихся на отдыхе в заповедной зоне. С июня же можно будет приступить к окончательному завершению строительства. В Deutsche Umwelthilfe, Всемирном фонде дикой природы и NABU собираются опротестовать это решение. Они считают, что поставки газа не нужны ни с экономической, ни с экологической точки зрения. Но решения суда по этому вопросу пока нет, отмечает NDR.
Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в разговоре с RT предположил, как возможные ограничения со стороны Роскомнадзора в отношении YouTube и Facebook скажутся на работе площадок.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» не исключил, что в городе будут усилены ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса в связи с ростом числа госпитализаций.
Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне депутат Государственной думы Валерий Газзаев высказался о возможном переходе 16-летнего полузащитника клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново» Сергея Пиняева в испанскую «Барселону».
Соединённые Штаты ввели санкции против Государственного административного совета Мьянмы и ряда высокопоставленных чиновников страны. Соответствующая информация опубликована на сайте американского Министерства финансов.
В Санкт-Петербурге в больницах вновь развернут дополнительные койки для пациентов с коронавирусной инфекцией из-за роста заболеваемости COVID-19 в городе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Олега Эргашева.
Американский журнал Newsweek опубликовал статью по результатам двухлетнего расследования, в которой утверждает, что Минобороны США за последние десять лет сформировало секретную армию численностью порядка 60 тыс. человек.
Российские законодатели обязательно выслушают мнения и предложения иностранных IT-компаний в ходе работы над законопроектом о создании ими своих представительств и филиалов в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России города Москвы Игорь Яковлев прокомментировал информацию о задержании бывшего директора футбольной академии «Чертаново» Николая Ларина и спортивного директора одноимённого клуба Сергея Хабарова.
Роскомнадзор сообщил, что выявил случаи размещения противоправных материалов в Facebook и YouTube. Регулятор предупредил, что в случае, если платформы не предпримут меры, к ним могут быть применены санкции.