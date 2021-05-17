NDR: в Германии разрешили достроить «Северный поток — 2»

18:48 Специалист оценил последствия возможных мер Роскомнадзора в отношении YouTube и Facebook Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в разговоре с RT предположил, как возможные ограничения со стороны Роскомнадзора в отношении YouTube и Facebook скажутся на работе площадок.

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