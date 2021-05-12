Euronews: Госдепартамент США выступает единым фронтом с ЕС против Москвы

Представитель Госдепартамента США Андреа Калан рассказала в интервью Euronews, чем продиктован текущий «курс на сближение» Вашингтона с Брюсселем в сфере противостояния таким геополитическим соперникам, как Россия. Она также подчеркнула, что Запад полон решимости дать ответ на «дестабилизирующую деятельность» Москвы.

Европейский союз и Соединённые Штаты стали больше взаимодействать в международных делах. Произошло это после прихода в Белый дом Джо Байдена, а в Государственный департамент — Энтони Блинкена.



К нам присоединяется русскоязычный представитель Госдепартамента США Андреа Калан. Спасибо за ваше время! Итак, если у Евросоюза и Соединённых Штатов общий подход к России — есть ли у них разногласия?



АНДРЕА КАЛАН, представитель Госдепартамента США: Ну, ответ очень простой: нам нужно работать вместе, чтобы осудить поведение России, требовать от Российской Федерации ответственности за её действия и добиваться от Москвы соблюдения международных обязательств. Поэтому мы видим, что госсекретарь Блинкен уже дважды был в Брюсселе и мог лично встречаться со своими коллегами, с нашими партнёрами. И мы хотим, чтобы отношения с Россией были стабильными и предсказуемыми.



Строительство «Северного потока — 2» — это вот конкретная мера, которая могла бы как-то повлиять на ситуацию. Будет ли Вашингтон настаивать на том, чтобы этот проект был заморожен?



АНДРЕА КАЛАН: Наша позиция ясна: США считают, что «Северный поток — 2» — это не экономический проект. Это геополитический проект Москвы — и это плохая сделка, это невыгодно для Европы. Мы считаем, что это просто плохой проект, плохая идея.



Наблюдаете ли вы уступки со стороны России? Например, отвод войск от Украины или смягчение обращения с Навальным?



АНДРЕА КАЛАН: Мы воздаём должное Украине за её сдержанность. И в ходе наших контактов с Москвой ясно даём понять, что России необходимо воздерживаться от эскалационных действий. Мы это говорим часто, но стоит повторить, что Крым — это Украина. И мы призываем Россию вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Также Россия должна выполнить свои обязательства по Минским соглашениям и добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины и восстановлением суверенитета Украины.



Об этом говорил в Киеве ваш начальник Энтони Блинкен. Его визит запомнился тем, что он упрекал Украину в коррупции, но не обещал сближения с НАТО. Вот какие-то перемены произошли после этого визита?



АНДРЕА КАЛАН: Очень важно видеть, что во время его визита он мог встречаться лично со своими коллегами на Украине. Это одно дело — говорить по телефону, а другое дело — именно поехать туда и показать, что Украина — это очень важный партнёр. И мы, конечно, хотим укрепить это партнёрство и в будущем.



В дипломатической сфере сейчас идёт конфликт между Москвой и Прагой. Как из Вашингтона или из Брюсселя вам видится вот такое противостояние России с восточноевропейскими членами ЕС?



АНДРЕА КАЛАН: Как мы видели, на прошлой неделе госсекретарь Блинкен провёл телефонный разговор с премьер-министром Чехии и подчеркнул солидарность США с Чешской Республикой, её смелой реакцией на действия России на территории Чехии. Они согласились с необходимостью сохранения единства и решимости в ответ на дестабилизирующую деятельность России.



Госпожа Калан, большое спасибо за интервью для Euronews!



АНДРЕА КАЛАН: Спасибо вам.



Дата выхода в эфир 11 мая 2021 года.



