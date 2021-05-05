N-TV: саммит G7 не помог США и Германии прийти к согласию по «Северному потоку — 2»
Даже при личной встрече госсекретарю США и министру иностранных дел Германии не удалось устранить разногласия по «Северному потоку — 2», сообщает немецкий телеканал N-TV.
Решения в споре между США и Германией по поводу газопровода через Балтийское море по-прежнему не предвидится: во время встречи Энтони Блинкена и Хайко Мааса на полях саммита «Большой семёрки» в Лондоне сближения не произошло.
«Мы также говорили о «Северном потоке — 2» и ещё раз обменялись обоюдно известными позициями, — рассказал Маас после разговора с госсекретарём США, длившегося около 40 минут. — Никаких новостей нет». По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Германии, Блинкен отметил наличие «сильной оппозиции» «Северному потоку — 2» со стороны США.
Как напоминает немецкий телеканал, почти завершённый газопровод между Россией и Германией уже на протяжении многих лет относится к числу ключевых расхождений в германо-американских отношениях. Смена власти в Вашингтоне в начале года ничего не изменила в этой ситуации. США опасаются слишком сильной зависимости Европы от российского газа и хотят остановить проект при помощи санкций. Сторонники газопровода на это возражают, что американцы лишь хотят обеспечить себе лучшие возможности для сбыта собственного сжиженного газа в Европе.
В правительственной коалиции Германии также нет единства по поводу дальнейших действий по этому вопросу, отмечает N-TV. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр после недавней встречи со своим американским коллегой Ллойдом Остином в Берлине проявила готовность пойти Вашингтону навстречу. Она дала понять, что считает возможным временное прекращение строительства газопровода, и предложила поставить его эксплуатацию в случае завершения в зависимость от поведения России.
Как подчеркнул министр иностранных дел Германии Хайко Маас, разногласия с США по вопросу «Северного потока — 2» — лишь «малая часть» двусторонних отношений с Вашингтоном. По его словам, «за исключением этой проблемы», он в данный момент не видит никаких спорных тем, которые мог бы назвать «серьёзными».
Германия и США сейчас заняты восстановлением отношений, которым был нанесён существенный урон во время президентского срока Дональда Трампа. Американская сторона также сообщила о необходимости трансатлантического сотрудничества на фоне «дестабилизирующих действий» России, Китая и Ирана, заключает немецкий телеканал N-TV.
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