Польский эксперт: заботу со стороны ЕС Москва воспринимает как признак слабости

ЕС нужен России куда больше, чем Москва Брюсселю, уверен польский эксперт из Центра восточных исследований Марек Менкишак. Он призывает Европу преследовать свои интересы и отказаться от инициативы в отношениях с Россией. Политика ЕС базируется на принципах, а политика России — на культе силы, поэтому любые «проявления доброй воли» ЕС в адрес России имеют обратный эффект, объясняет свою позицию политолог в беседе с Euroactiv.

«Цель России состоит в том, чтобы на постоянной основе ослабить трансатлантические связи, подорвать доверие граждан стран-членов ЕС к союзу, к демократическим институтам и ограничить влияние ЕС в странах восточного партнёрствах», — считает эксперт из Польского института международных отношений Агнешка Легуцкая. Она объясняет, что для достижения своей цели она хочет прибегнуть к помощи таких стран как Германия, Франция, Венгрия или Словакия. Эксперт также полагает, что рассчитывая на пассивность ЕС в странах Восточного партнёрства, особенно в Белоруссии и на Украине, Кремль намерен лишь увеличивать своё давление в этом регионе.

Её коллега из Центра восточных исследований Марек Менкишак в интервью Euroactiv объясняет, что проблема в отношениях между ЕС и Россией заключается в их разном подходе к проведению политики. «Политика ЕС прежде всего базируется на принципах, а политика России — на культе силы, именно поэтому любые «проявления доброй воли» в отношениях с Россией Москва воспринимает как признак слабости. Вторая проблема — отсутствие согласованной позиции ЕС по отношению к Кремлю», — поясняет он. В беседе он отмечает, что согласование интересов большого ряда стран приводит к медлительности реакции всего ЕС.

Польский эксперт также обращает внимание на то, что именно Москве следует больше заботиться о хороших отношениях на линии Россия—ЕС, а не Брюсселю. ЕС выступает для России серьёзным рынком сбыта, в то время как Россия не является для ЕС самым главным партнёром. «Однако, ЕС действует так, будто всё наоборот, то есть он примеряет на себя роль той стороны, которая больше заботится об отношениях с Москвой и о поддержании диалога с ней. Это неправильное отношение, ведь именно Россия нуждается в ЕС больше, чем в ЕС в России, и поэтому как раз России нужно улучшать отношения. Однако для этого ей сначала необходимо отказаться от агрессивной политики по отношению к своим соседям и странам-членам ЕС», — подчёркивает Менкишак.

«Пока ЕС и впредь будет демонстрировать, что он так сильно озабочен отношениями с Россией, и что именно он инициатор диалога, вместо того, чтобы передать России инициативу и преследовать свои собственные интересы, независимо от реакции России, мы будем иметь дело с недейственными отношениями между Москвой и ЕС», — добавляет эксперт. Он также предлагает европейским чиновникам набраться стратегического терпения, потому что результаты введённых санкций или избранного политического курса заставлюят себя ждать.

В интервью Менкишак также называет газопровод «Северный поток — 2» противоречащей целям энергетической политики и политики безопасности ЕС инициативой, которая идёт вразрез с идеей диверсификации источников энергии ЕС. «Северный поток — 2» отвечает интересам отдельных стран ЕС, особенно Германии, и наносит ущерб другим государствам-членам, а именно Польше, Словакии и Чехии.