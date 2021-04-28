Польский политик: на украинском направлении Москва играет не в шахматы, а в покер

Россияне демонстрирует решимость пойти на политические риски ради любого выигрыша в международной политике, считает глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. В беседе с Polskie Radio он пояснил, что Москва будет в любом случае будет рада — если она получит часть территории Украины, или если просто поставит крест на её сближении с ЕС. Такой подход, по мнению политика, напоминает скорее игру в покер.

«Часть войск выведена, идёт подготовка к встрече Владимира Путина с Джо Байденом, проведение учений «Запад—2021» тоже уже запланировано. В ближайшие месяцы мы должны быть предельно бдительны в отношении всей ситуации», — заявил в беседе с Polskie Radio глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. «Взглянув на ситуацию в Донбассе, мы пока не можем вздохнуть с облегчением», — добавил он.

Польский политик обратил внимание на то, что действия России на сегодняшний день напоминают скорее игру в покер, а не в шахматы. «Россияне это определённо оппортунисты. Они раскачивают лодку и смотрят, что последует (...) Если им удастся остановить процесс сближения Украины с ЕС, они будут довольны, если они смогут занять часть Украины или приостановить американские инвестиции в оборонную инфраструктуру или дестабилизировать ситуацию в Молдавии — они тоже будут рады», — разъяснил он.

По его мнению, цель мобилизации российских войск на границе с Украиной заключалась в том, чтобы показать решимость россиян. «Россия хотела продемонстрировать, какими силами она располагает на случай, если НАТО вруг решит усилить своё присутствие в этом регионе», — добавил он.

Павел Солох посчитал реакцию ЕС по делу Алексея Навального достаточно сдержанной. «Однако необходимо подчеркнуть, что санкции против России продолжают действовать, а некоторые страны-члены ЕС даже вызвались ужесточить их. Конечно, реакция США более решительна, но мы надеемся также на то, что и позиция Вышеградской группы скажется на более решительной позиции ЕС», — подчеркнул он. В беседе глава Бюро национальной безопасности также отметил, что более активная в последнее время позиция Москвы может быть напрямую связана с избранием нового канцлера Германии.