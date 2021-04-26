Министр обороны Польши: бомбардировщик США над польской территорией продемонстрировал России сплочённость НАТО

Бомбардировщик военно-воздушных сил США, пролетевший над Польшей в сопровождении польских истребителей, символизирует сплочённость НАТО перед возможной агрессией, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак. При этом Польша, по его словам, внимательно следит за действиями России, которую Варшава подозревает в стремлении напасть на соседей.

Польша внимательно следит за тем, что происходит за её восточной границей. События на украинско-российской границе вызывают не только её интерес, но и беспокойство. «Несомненно, политика президента Путина нацелена ​​на возрождение российской державы», — рассказал в интервью Polskie Radio министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Глава ведомства также подчеркнул, что сегодняшняя Россия охотно ссылается на советские времена.

«Нападение на Грузию в 2008 году, на Украину — в 2014 году… когда покойный президент Лех Качиньский на митинге в Тбилиси вместе с лидерами стран нашей части Европы остановил нападение России на Грузию, он сказал: «Сначала Грузия, потом Украина, потом Прибалтика, потом, возможно, и Польша», — напомнил министр. «Следовательно, мы предотвращаем похожие действия благодаря нашей вовлечённости в НАТО, активному участию в миссиях, модернизации техники Войска Польского, а также увеличению численности Войска Польского», — отметил он.

В беседе Мариуш Блащак обратил внимание на то, что Польше хорошо известны принципы действий России на примере событий 2008-го и 2014 года. Он также подчеркнул, что с тех пор уровень сплочённости в рядах НАТО значительно вырос.

Он объяснил, что на восточном фланге НАТО имеются союзнические войска. В Польше есть американские, британские, румынские и хорватские войска. В свою очередь поляки базируются в Латвии и в Румынии. Более того, три дня назад в Польшу прибыли американские самолёты, F-16 и F-15, которым нет равных в воздухе.

«Так, например, в пятницу бомбардировщик вооружённых сил США в сопровождении польских самолётов F-16 снова пролетел над Польшей. Мы показываем, что мы сплочены, подготовлены и солидарны друг с другом. Таким образом мы сдерживаем возможного агрессора», — резюмировал Минобороны Польши.