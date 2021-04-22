Типичная холодная война нервов — эксперт Radio Maryja о ситуации на границе России и Украины

Следовало ожидать, что после распада СССР дело дойдёт до приграничного конфликта с Украиной, ведь Россия хочет вернуть себе не только утраченную державную позицию, но и свои территории, переданные Украине в рамках СССР, уверен эксперт в области международных отношений Богуслав Рогальский. В беседе с Radio Maryja он призывает Варшаву трезво оценивать ситуацию и стараться держаться в стороне от подливания масла в огонь.

Более 100 тыс. российских солдат сконцентрировано на границе с Украиной. Такое положение вещей может быть чревато серьёзным обострением украинского конфликта. В отношениях Востока и Запада снова опускается «железный занавес», однако на этот раз не на Одере, а на реке Буг, сообщает Radio Maryja.



«События последних недель, если не последнего месяца, — это типичная холодная война нервов. Это классическая дипломатическая холодная война, цель которой на самом деле состоит в подготовке к испытанию соотношения сил на международной арене», — говорит в беседе с радиостанцией польский эксперт в области международных отношений Богуслав Рогальский.

По его мнению, вполне можно предположить, что дело дойдёт до обострения конфликта между Востоком и Западом, точнее — между Вашингтоном и Москвой, после того как Джо Байден назвал Путина «убийцей». «Это должно было привести к более резкой реакции с российской стороны, и она вылилась в «перестрелку» на дипломатической линии, то есть в зеркальную высылку дипломатов», — пояснил он.

Взаимное выдворение дипломатов лишь обостряет ситуацию между странами, оно является своего рода «дипломатической песочницей», потому что для предотвращения конфликта или его обострения необходим диалог. В истории всегда демонстрация кулаков и объявление дипломатов персонами нон-грата усугубляли конфликт, а не разрешали его. «Недалеко от нас назревает очень опасная ситуация», — подчеркнул аналитик.

«Сохранение безопасности на нашем восточном фланге, на нашей восточной границе находится в интересах Польши. Однако для достижения этого нам необходимо иметь на нашей восточной границе страны, дружественно настроенные к Польше, но у нас нет ни одного такого на 100 процентов дружественно настроенного к Польше государства», — пояснил эксперт. Он подчеркнул, что даже Литва дискриминирует поляков, не говоря уже о Белоруссии. В прошлом были совершены некоторые ошибки, с последствиями которых Польше приходится сегодня иметь дело. В начале 21 века Польша могла сблизиться с Белоруссией, однако она предпочла использовать своё национальное меньшинство в борьбе с режимом Лукашенко.

Рогальский обращает внимание на то, что с момента обретения своей независимости Украина по определению находится в конфликте с Россией. Он также отмечает, что украинские власти настроены против Польши. «Если они прославляют Шухевича, если они прославляют Бандеру, если официальные власти страны признают СС «Галичина» в качестве украинских патриотических частей, то нам следует быть очень осторожными, давая оценку отношениям Польши с Украиной. Мы не можем дать себя втянуть в российско-украинский конфликт, потому что для Польши это закончится плачевно», — предупредил он.

В интервью он объясняет, что Украина находится в конфликте с Россией, потому что во времена СССР она получала от Москвы большие территории. Хрущёв, например, передал социалистической Украине Крым. «Следовательно, можно было предположить, что после распада СССР дело дойдёт до приграничного конфликта с Украиной — и именно так сейчас и происходит», — констатировал эксперт. «Россия хочет вернуть себе державную позицию и свои территории, которые ранее она передала Украине в рамках Советского Союза. И нам нужно признать, что на этих территориях в основном проживают русские», — добавил Рогальский. При этом он уверен, что эта ситуация диаметрально отличается от грузинского конфликта и на Восточной Украине царит «русская стихия» с сильно выраженными антиукраинскими настроениями.

«Если дело дойдёт до конфликта на востоке Украины, то, скорее всего, он распространится дальше. Следовательно, необходимо задаться вопросом: что случится с Украиной? Украина находится в упадке. Она жизнеспособна только благодаря поддержке в виде финансовых «капельниц» из США, ЕС, а также из Польши», — резюмировал эксперт в беседе с Radio Maryja.