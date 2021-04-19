Польский политик: Запад не станет защищать Украину военным путём

Если россияне перейдут черту и войдут на территорию Украины, Запад ответит на это лишь ещё более жёсткими санкциями, и начнётся долгая холодная война, заявил в эфире Telewizja Republika политик из Польской крестьянской партии Владислав Бартошевский. При этом его коллега депутат Марек Суский обратил внимание на череду дипломатических скандалов и не исключил закрытия украинского посольства в Москве.

Военная подготовка на украинском направлении со стороны России, безусловно, должна вызывать беспокойство, ведь она может вылиться в вооружённые действия и в дальнейшую эскалацию военных операций, заявил в беседе с Telewizja Republika депутат от партии «Право и справедливость» Марек Суский. Он считает, уже начавшаяся серия дипломатических скандалов приведёт к тому, что скоро Украина закроет своё посольство в Москве. «К сожалению, всё идёт в плохом направлении», — констатировал политик.

«Я полностью согласен с депутатом Суским», — заявил Владислав Теофил Бартошевский. Политик Польской крестьянской партии отметил, что сегодняшние действия на границах Украины вполне типичны для России. «В сентябре состоятся выборы в Государственную думу РФ. Путин хотел бы одержать подавляющую победу…» — объяснил он. «Патриотическая вовлечённость российских войск всегда хорошо воспринимается российским обществом», — добавил он.

Политик считает, что, размещая вооружённые силы на границах Украины, Москва хочет проверить реакцию американского президента Джо Байдена, то, насколько далеко он готов будет пойти. «Что случится, когда россияне перейдут черту и войдут на территорию Украины военным путём? Какой будет реакция Запада? Я смею подозревать, что дело дойдёт лишь до ужесточения санкций. Однако это не решает военных проблем. Здесь нет хорошего решения. Всё указывает на то, что нас ждёт длительная холодная война», — резюмировал Бартошевский.