Глава канцелярии президента Польши: Россия использует армию для достижения своих политических целей

Москва, кажется, до сих пор не смирилась с расширением восточного фланга НАТО, более того, именно этим фактом она сегодня объясняет своё «агрессивное» поведение, уверен глава Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский. В беседе с Polskie Radio он предупреждает, что желание России спровоцировать политическую реакцию Запада может вылиться в военную операцию.

«Не исключено, что это может перерасти в военную операцию», — такими словами прокомментировал эскалацию на российско-украинской границе глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский. В беседе с Polskie Radio он выразил уверенность в том, что цель действий России состоит в том, чтобы спровоцировать реакцию Запада, включая новую администрацию США.

«Мы имеем дело с использованием армии в политических целях. Это очень важно, потому что, даже если дело не пойдёт дальше, это всё равно очень важный сигнал о том, что Россия будет проводить — впрочем, она уже это делает — военные операции с целью получения политических результатов. К сожалению, это также может коснуться нашей части восточного фланга НАТО», — предупредил он.

Польский чиновник также обратил внимание на то, что Варшава обсуждает с союзниками по НАТО, в том числе с Вашингтоном, обвинения России в плане расширения восточного фланга альянса, которыми она оправдывает свои агрессивные шаги. При этом он уверил, что в нынешней ситуации постоянное присутствие американских войск — это ключевой элемент безопасности этой части Европы.