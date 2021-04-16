Экс-министр обороны Польши: на переговорах с США Россия захочет обсудить возрождение своей сферы влияния

Если по инициативе Вашингтона переговоры на самом высоком уровне между Россией и США всё-таки состоятся, то их итог может быть болезненным для Киева, уверен бывший министр национальной обороны Польши Ян Парыс. Встреча Байдена и Путина поможет снизить риск войны, но одновременно Москва постарается вновь поднять вопрос о сфере влияния, в которую войдёт и Украина, отметил Парыс в интервью Polskie Radio.

Во вторник президент США Джо Байден в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным предложил провести за пределами обеих стран двусторонний саммит на самом высоком уровне. Бывший министр национальной обороны Польши Ян Парыс обращает внимание на то, что российская сторона хоть и не отклонила это приглашение, но и не сделала официального заявления о его принятии.

В беседе с Polskie Radio Парыс указал на то, что сам по себе факт приглашения очень важен. Несколько недель назад президент США назвал Путина «убийцей», и несмотря на это, сейчас он всё равно предлагает встретиться. «У меня даже складывается такое впечатление, что Россия всегда мечтает о двусторонних переговорах с США, потому что тогда она наглядно показывает миру, что она равна им, что она незаменимый партнёр», — заметил он.

В качестве тем, которые Россия всегда хотела обсудить с США, Ян Парыс называет контроль над вооружениями, Иран и раздел мира на сферы влияния. «Последний пункт очень важен в контексте Украины, потому что для России это страна, место которой определённо находится в её сфере влияния», — пояснил экс-министр. Он уверен, что именно по этой причине Кремль оставляет за собой право блокировать членство Украины в НАТО или ЕС. При этом он обратил внимание, что даже сам факт состоявшихся переговоров по Украине между Россией и США будет очень важным и значимым. «Они смогут снизить риск военной угрозы, но в то же время могут оказаться весьма болезненными для Украины», — добавил он.

В беседе с радиостанцией он призвал всех признать, что хотя у России много слабых мест, она намного сильнее в сравнении с Украиной как в экономическом, так и в военном плане. Он выразил уверенность в том, что в одиночку Украина не будет в состоянии защитить себя на фоне российского арсенала. Ей придётся рассчитывать на военную поддержку со стороны западных стран. «Другой вопрос, однако, заключается в том, будет ли достаточно людей, готовых жертвовать своей жизнью в сражении за страну», — добавил Парыс.

«Мы до конца не знаем, каковы планы с российской стороны. Это просто демонстрация и побуждение к переговорам с США о сферах влияния или речь идёт об аннексии этих сепаратистских республик. Не исключено и то, что Россия думает о расширении своей территории ещё на несколько сотен километров», — предположил он. «Вопрос открыт. Все варианты возможны», — резюмировал бывший министр в беседе с Polskie Radio.