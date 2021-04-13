Daily Sabah: Столтенберг заявил, что не Москве решать, готова ли Украина вступить в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву вывести свои войска с территории Украины, а также заявил о «непоколебимой» поддержке Киева со стороны альянса, пишет Daily Sabah. В ходе совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой он также отметил, что Североатлантический альянс стоит на стороне Киева.



«Россия перебросила тысячи военных к границам Украины, что стало крупнейшим скоплением российских войск с момента незаконной аннексии Крыма в 2014 году*. За последние дни на востоке Украины были убиты несколько украинских солдат. Россия должна положить конец этому наращиванию военной мощи на Украине и близ неё, прекратить провокации и немедленно разрядить обстановку», — подчеркнул Столтенберга.



По словам генсека НАТО, движения российских войск являются «неоправданными, необъяснимыми и глубоко тревожными».



Слова Столтенберга прозвучали на фоне того, как на востоке Украины зафиксировано резкое увеличение нарушений перемирия, говорится в статье.



Касаясь темы возможного членства Украины в НАТО, он заявил, что решать этот вопрос будет не Москва, а Североатлантический альянс.



«Решать, когда Украина готова к членству, будут 30 членов НАТО. Никто другой не имеет права пытаться вмешиваться в этот процесс, — подчеркнул он. — Россия сейчас старается восстановить своего рода сферу влияния, в которой они пытаются решать, что могут делать соседи».



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил следующее: «На оперативном уровне нам нужны меры, которые будут сдерживать Россию и сдерживать её агрессивные намерения. Это может быть новый раунд санкций, который повысит цену российской агрессии».



Между тем заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков обвинил США и другие страны НАТО в превращении Украины в «пороховую бочку». При этом он предупредил: «Если произойдёт какое-то обострение, мы, конечно, сделаем всё, чтобы обеспечить гарантированно собственную безопасность, безопасность наших граждан, где бы они ни находились».



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).