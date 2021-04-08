SvD: шведская разведка предупреждает о наращивании «передового оборонного щита» в Калининграде
Исполняющий обязанности главы военной разведки Швеции (MUST) Даниэль Ульссон несколько дней назад участвовал в закрытом заседании шведского парламента и рассказывал членам комитета по обороне и иностранным делам, как военная разведка относится к тому, что соседние со Швецией регионы стали «менее безопасными», сообщает Svenska Dagbladet. В дискуссии также принимали участие представители Радиотехнического центра Вооружённых сил Швеции (FRA) и Полиции безопасности (SÄPO).
«Весь 2020 год военная активность становилась всё интенсивнее и сложнее как в Прибалтийском регионе, так и в Баренцевом море и Северной Атлантике», — рассказал Ульссон в интервью Svenska Dagbladet, комментируя это закрытое заседание. По оценкам экспертов военной разведки Швеции, на протяжении последних лет эта активность стала «максимальной» со времён холодной войны. И в случае военного конфликта сейчас Россия окажется сильнее — по крайней мере на первом этапе, предупреждают представители шведской разведки.
«В случае конфликта у России, вероятно, поначалу будет преимущество перед НАТО на региональном уровне. Мы видим, что Россия старается усилить свой военный потенциал на севере Атлантики. Цель этого — помешать США переправить подкрепление в Европу в случае вооружённого конфликта и тем самым обеспечить себе свободу действий в Балтийском регионе и Баренцевом море», — предупредил Ульссон в интервью Svenska Dagbladet.
Он пояснил, что шведское планирование в оборонной сфере, по сути, опирается на возможность принять помощь от американцев, которую русские намерены «остановить ещё на пути» в Швецию. Поскольку эта страна не является членом НАТО, у неё нет никаких дополнительных гарантий безопасности, и единственная надежда — что на помощь придут США. А для России всё большее значение в качестве укреплённого форпоста приобретает Калининград, позволяющий этому помешать, подчёркивает Ульссон: «Военный потенциал России будет расти до 2025 года. Один из приоритетов — способность вести конвенциональную борьбу на дальних расстояниях».
Россия взяла под свой контроль Калининград, который раньше назывался Кёнигсберг и был столицей немецкой провинции Восточная Пруссия, в ходе ожесточённых боёв во время Второй мировой войны, напоминает автор. И теперь это важный форпост российской линии обороны, отмечается в статье. «Калининград — это элемент передового оборонного щита России, протянувшегося от Кольского полуострова через Калининград и молдавское Приднестровье до Крыма на берегу Чёрного моря», — заявил в интервью Svenska Dagbladet Фредрик Вестерлунд, эксперт по России из Института оборонных исследований (FOI).
По мнению Вестерлунда, этот регион в целом имеет большое военно-стратегическое значение и для России, и для Швеции: «Из Калининграда у российских ВМС и ВВС есть прямой доступ в Балтийское море. Вторая половина российских балтийских ВМС размещена в Санкт-Петербурге, откуда им приходится выбираться через Финский залив, а это довольно длинный и узкий коридор. Российское военное присутствие легче обеспечивать из Калининграда. Для Швеции всё это тоже важно». Эксперт также подчеркнул, что в Кремле высоко ценят Калининград и по политическим соображениям: «Российские власти политически очень заинтересованы в укреплении суверенитета России в этом регионе, и потеря Калининграда стала бы огромным поражением для режима».
Ещё весной 2018 года были опубликованы спутниковые снимки Калининграда, на которых, как предположили некоторые эксперты, можно было разглядеть «модернизированные военные объекты» и бункеры для хранения российского ядерного оружия. «Снимки намекали на то, что через несколько лет уже стало свершившимся фактом: Россия мощно усилила военный потенциал Калининграда», — говорится в статье. При этом программа наращивания вооружений распространяется на все виды подразделений российской армии.
«Балтийские ВМС России — это не только флот кораблей, как можно было бы подумать. В их состав также входят самолёты и наземные подразделения, а ещё системы ПВО. В последние годы в Калининград постоянно прибывают новые танки, истребители, корветы с крылатыми ракетами, а также множество солдат», — пишет Svenska Dagbladet.
При этом большая часть морских подразделений размещается в прибрежном городе Балтийск (примерно в 40 км от Калининграда). Эти подразделения могут задействоваться в военных операциях в Балтийском и Северном морях — как для обороны российской территории, так и для того, чтобы «отрезать американское военное подкрепление в случае войны», о чём представители шведской военной разведки и предупредили в парламенте, подчёркивается в статье.
В подробном докладе о силах Балтийского флота, который недавно представил научный сотрудник Института оборонных исследований Швеции Юнас Челлен, отмечается также, что на протяжении последних лет «в приоритете» были наземные войска — именно их Россия усиливала активнее всего. При этом новейшие системы ПВО С-400 начали размещать в Калининграде ещё с 2012 года, сообщается в статье.
«Можно сделать вывод, что россияне воспринимают ситуацию примерно так же, как Европа и Швеция: военный потенциал в Калининграде усиливают потому, что в Балтийском регионе стало менее безопасно», — пишет Svenska Dagbladet. Разница заключается лишь в том, что по ту сторону российской границы считают, что угроза исходит от НАТО, поясняется в статье.
«С точки зрения России, главная опасность со стороны Запада может прийти с воздуха, поэтому сейчас в Калининграде в приоритете системы ПВО. Россия в наши дни больше трясется над своей позицией в Балтийском море, чем в советские времена. Если она не сможет защитить Калининград, то не убережёт и свои базы с кораблями», — заявил Челлен в интервью Svenska Dagbladet.
«Военное укрепление Калининграда сейчас проводится относительно открыто. Оно стало частью политической риторики, к которой россияне прибегают, чтобы выставить НАТО агрессором», — подчёркивается в статье. Например, пару недель назад российские СМИ сообщили о создании нового учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО в Белоруссии. А в декабре прошлого года была опубликована информация о том, что 11-й армейский корпус в Калининграде будет усилен мотострелковой дивизией, пехотой, танками и артиллерией.
Всего в регион должны прибыть от 10 до 20 тыс. российских солдат, которые будут дислоцироваться вдоль границы с Литвой. Командование Балтийского флота заявило, что у них просто не было другого выбора, кроме как отреагировать на «рост военной мощи НАТО» вдоль российских границ, говорится в статье. «В ответ на эту угрозу руководство Вооружённых сил России вынуждено принимать ответные меры», — заявил в этой связи российский адмирал Александр Носатов.
Из-за того что в Калининграде становится всё больше оружия и военных подразделений, Швеция также всё сильнее чувствует «рост военного давления и угрозу» со стороны России, подчёркивается в статье. «Это значит, что появляется всё больше мощных оружейных систем, которые могут поразить цели на территории Швеции», — предупредил в интервью Svenska Dagbladet эксперт Фредрик Вестерлунд.
По его мнению, это связано именно с географическими особенностями: «С нынешней дальностью действия наземных систем «Искандер» (500 километров) российские военные могут поразить цели в Швеции лишь из Калининграда. С остальных российских территорий до Швеции толком не достать, кроме разве что до самого севера, да и то это не очень удобно, потому что между нами Финляндия. Даже если Россия развернёт новые ракетные системы с большим радиусом действия, всё равно обстреливать Швецию будет удобнее ракетами из Калининграда, особенно когда речь идёт о южных районах нашей страны».
Эксперт также уверен, что размещённое там вооружение будет активно использоваться именно на ранних стадиях потенциального конфликта. Поскольку в случае дальнейшего обострения ситуации этот небольшой анклав на берегу Балтийского моря, окружённый странами НАТО, для России оборонять долго будет очень сложно. «Калининград — передовая платформа, и ресурсы, которые там находятся, можно использовать в Балтийском регионе в «серой зоне» между миром, кризисом и войной. Но их придётся применять прежде, чем обстановка серьёзно осложнится. После этого Калининград окажется слишком уязвим», — подчеркнул Вестерлунд в интервью Svenska Dagbladet.
По информации НАТО, Россия продолжает активно наращивать вооружения на огромных территориях: от Балтийского до Чёрного моря, от Средиземного моря до Арктики, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. И это означает, что альянс должен принимать ответные меры и не снижать боеготовность, говорится в статье. Эти вопросы поднимались, в частности, и во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе на прошлой неделе, участники которой обсуждали «наращивание российских вооружений», кибератаки и «кампании влияния», пишет Svenska Dagbladet.
«Россия дестабилизирует соседей, таких как Украина, Грузия и Молдавия, поддерживает подавление оппозиции в Белоруссии и пытается повлиять на развитие Западных Балкан», — заявил в этой связи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Не случайно на протяжении последних лет НАТО продолжает укреплять свои силы в Польше и странах Балтии, которые граничат с Калининградом: сейчас там есть и соединения, размещённые по принципу постоянной ротации, и силы быстрого реагирования, которые можно привлечь в случае конфликта в Балтийском регионе, сообщается в статье.
При этом обе стороны проводят в районе Балтийского моря масштабные учения и постоянно патрулируют морское и воздушное пространство, зачастую демонстируя довольно провокационное поведение. «Когда истребители и корабли из России, в том числе базирующиеся в Калининграде, и войска НАТО постоянно перемещаются в одном и том же пространстве, не исключены ошибки. В худшем случае они грозят привести к очень серьёзным последствиям», — предупреждает автор.
Схожие опасения выражает и исполняющий обязанности главы военной разведки Швеции: «Вся эта деятельность с обеих сторон призвана отпугнуть противника и усилить собственный потенциал. Но при высоком уровне военной активности всегда есть риск инцидентов или ошибочной оценки ситуации», — подчеркнул Ульссон в интервью Svenska Dagbladet.
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