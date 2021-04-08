SvD: шведская разведка предупреждает о наращивании «передового оборонного щита» в Калининграде

Швеция опасается, что в случае вооружённого конфликта Россия, по крайней мере на первом этапе, окажется сильнее за счёт постоянного наращивания военного потенциала вблизи границ. На протяжении всего 2020 года военная активность российских сил на суше и на море становилась всё интенсивнее, заявил в интервью Svenska Dagbladet и. о. главы военной разведки Швеции. При этом важным элементом «передового оборонного щита» России служит Калининград, подчёркивается в статье.

Исполняющий обязанности главы военной разведки Швеции (MUST) Даниэль Ульссон несколько дней назад участвовал в закрытом заседании шведского парламента и рассказывал членам комитета по обороне и иностранным делам, как военная разведка относится к тому, что соседние со Швецией регионы стали «менее безопасными», сообщает Svenska Dagbladet. В дискуссии также принимали участие представители Радиотехнического центра Вооружённых сил Швеции (FRA) и Полиции безопасности (SÄPO).



«Весь 2020 год военная активность становилась всё интенсивнее и сложнее как в Прибалтийском регионе, так и в Баренцевом море и Северной Атлантике», — рассказал Ульссон в интервью Svenska Dagbladet, комментируя это закрытое заседание. По оценкам экспертов военной разведки Швеции, на протяжении последних лет эта активность стала «максимальной» со времён холодной войны. И в случае военного конфликта сейчас Россия окажется сильнее — по крайней мере на первом этапе, предупреждают представители шведской разведки.



«В случае конфликта у России, вероятно, поначалу будет преимущество перед НАТО на региональном уровне. Мы видим, что Россия старается усилить свой военный потенциал на севере Атлантики. Цель этого — помешать США переправить подкрепление в Европу в случае вооружённого конфликта и тем самым обеспечить себе свободу действий в Балтийском регионе и Баренцевом море», — предупредил Ульссон в интервью Svenska Dagbladet.



Он пояснил, что шведское планирование в оборонной сфере, по сути, опирается на возможность принять помощь от американцев, которую русские намерены «остановить ещё на пути» в Швецию. Поскольку эта страна не является членом НАТО, у неё нет никаких дополнительных гарантий безопасности, и единственная надежда — что на помощь придут США. А для России всё большее значение в качестве укреплённого форпоста приобретает Калининград, позволяющий этому помешать, подчёркивает Ульссон: «Военный потенциал России будет расти до 2025 года. Один из приоритетов — способность вести конвенциональную борьбу на дальних расстояниях».



Россия взяла под свой контроль Калининград, который раньше назывался Кёнигсберг и был столицей немецкой провинции Восточная Пруссия, в ходе ожесточённых боёв во время Второй мировой войны, напоминает автор. И теперь это важный форпост российской линии обороны, отмечается в статье. «Калининград — это элемент передового оборонного щита России, протянувшегося от Кольского полуострова через Калининград и молдавское Приднестровье до Крыма на берегу Чёрного моря», — заявил в интервью Svenska Dagbladet Фредрик Вестерлунд, эксперт по России из Института оборонных исследований (FOI).



По мнению Вестерлунда, этот регион в целом имеет большое военно-стратегическое значение и для России, и для Швеции: «Из Калининграда у российских ВМС и ВВС есть прямой доступ в Балтийское море. Вторая половина российских балтийских ВМС размещена в Санкт-Петербурге, откуда им приходится выбираться через Финский залив, а это довольно длинный и узкий коридор. Российское военное присутствие легче обеспечивать из Калининграда. Для Швеции всё это тоже важно». Эксперт также подчеркнул, что в Кремле высоко ценят Калининград и по политическим соображениям: «Российские власти политически очень заинтересованы в укреплении суверенитета России в этом регионе, и потеря Калининграда стала бы огромным поражением для режима».



Ещё весной 2018 года были опубликованы спутниковые снимки Калининграда, на которых, как предположили некоторые эксперты, можно было разглядеть «модернизированные военные объекты» и бункеры для хранения российского ядерного оружия. «Снимки намекали на то, что через несколько лет уже стало свершившимся фактом: Россия мощно усилила военный потенциал Калининграда», — говорится в статье. При этом программа наращивания вооружений распространяется на все виды подразделений российской армии.



«Балтийские ВМС России — это не только флот кораблей, как можно было бы подумать. В их состав также входят самолёты и наземные подразделения, а ещё системы ПВО. В последние годы в Калининград постоянно прибывают новые танки, истребители, корветы с крылатыми ракетами, а также множество солдат», — пишет Svenska Dagbladet.



При этом большая часть морских подразделений размещается в прибрежном городе Балтийск (примерно в 40 км от Калининграда). Эти подразделения могут задействоваться в военных операциях в Балтийском и Северном морях — как для обороны российской территории, так и для того, чтобы «отрезать американское военное подкрепление в случае войны», о чём представители шведской военной разведки и предупредили в парламенте, подчёркивается в статье.



В подробном докладе о силах Балтийского флота, который недавно представил научный сотрудник Института оборонных исследований Швеции Юнас Челлен, отмечается также, что на протяжении последних лет «в приоритете» были наземные войска — именно их Россия усиливала активнее всего. При этом новейшие системы ПВО С-400 начали размещать в Калининграде ещё с 2012 года, сообщается в статье.



«Можно сделать вывод, что россияне воспринимают ситуацию примерно так же, как Европа и Швеция: военный потенциал в Калининграде усиливают потому, что в Балтийском регионе стало менее безопасно», — пишет Svenska Dagbladet. Разница заключается лишь в том, что по ту сторону российской границы считают, что угроза исходит от НАТО, поясняется в статье.



«С точки зрения России, главная опасность со стороны Запада может прийти с воздуха, поэтому сейчас в Калининграде в приоритете системы ПВО. Россия в наши дни больше трясется над своей позицией в Балтийском море, чем в советские времена. Если она не сможет защитить Калининград, то не убережёт и свои базы с кораблями», — заявил Челлен в интервью Svenska Dagbladet.



«Военное укрепление Калининграда сейчас проводится относительно открыто. Оно стало частью политической риторики, к которой россияне прибегают, чтобы выставить НАТО агрессором», — подчёркивается в статье. Например, пару недель назад российские СМИ сообщили о создании нового учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО в Белоруссии. А в декабре прошлого года была опубликована информация о том, что 11-й армейский корпус в Калининграде будет усилен мотострелковой дивизией, пехотой, танками и артиллерией.



Всего в регион должны прибыть от 10 до 20 тыс. российских солдат, которые будут дислоцироваться вдоль границы с Литвой. Командование Балтийского флота заявило, что у них просто не было другого выбора, кроме как отреагировать на «рост военной мощи НАТО» вдоль российских границ, говорится в статье. «В ответ на эту угрозу руководство Вооружённых сил России вынуждено принимать ответные меры», — заявил в этой связи российский адмирал Александр Носатов.



Из-за того что в Калининграде становится всё больше оружия и военных подразделений, Швеция также всё сильнее чувствует «рост военного давления и угрозу» со стороны России, подчёркивается в статье. «Это значит, что появляется всё больше мощных оружейных систем, которые могут поразить цели на территории Швеции», — предупредил в интервью Svenska Dagbladet эксперт Фредрик Вестерлунд.



По его мнению, это связано именно с географическими особенностями: «С нынешней дальностью действия наземных систем «Искандер» (500 километров) российские военные могут поразить цели в Швеции лишь из Калининграда. С остальных российских территорий до Швеции толком не достать, кроме разве что до самого севера, да и то это не очень удобно, потому что между нами Финляндия. Даже если Россия развернёт новые ракетные системы с большим радиусом действия, всё равно обстреливать Швецию будет удобнее ракетами из Калининграда, особенно когда речь идёт о южных районах нашей страны».



Эксперт также уверен, что размещённое там вооружение будет активно использоваться именно на ранних стадиях потенциального конфликта. Поскольку в случае дальнейшего обострения ситуации этот небольшой анклав на берегу Балтийского моря, окружённый странами НАТО, для России оборонять долго будет очень сложно. «Калининград — передовая платформа, и ресурсы, которые там находятся, можно использовать в Балтийском регионе в «серой зоне» между миром, кризисом и войной. Но их придётся применять прежде, чем обстановка серьёзно осложнится. После этого Калининград окажется слишком уязвим», — подчеркнул Вестерлунд в интервью Svenska Dagbladet.



По информации НАТО, Россия продолжает активно наращивать вооружения на огромных территориях: от Балтийского до Чёрного моря, от Средиземного моря до Арктики, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. И это означает, что альянс должен принимать ответные меры и не снижать боеготовность, говорится в статье. Эти вопросы поднимались, в частности, и во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе на прошлой неделе, участники которой обсуждали «наращивание российских вооружений», кибератаки и «кампании влияния», пишет Svenska Dagbladet.



«Россия дестабилизирует соседей, таких как Украина, Грузия и Молдавия, поддерживает подавление оппозиции в Белоруссии и пытается повлиять на развитие Западных Балкан», — заявил в этой связи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Не случайно на протяжении последних лет НАТО продолжает укреплять свои силы в Польше и странах Балтии, которые граничат с Калининградом: сейчас там есть и соединения, размещённые по принципу постоянной ротации, и силы быстрого реагирования, которые можно привлечь в случае конфликта в Балтийском регионе, сообщается в статье.



При этом обе стороны проводят в районе Балтийского моря масштабные учения и постоянно патрулируют морское и воздушное пространство, зачастую демонстируя довольно провокационное поведение. «Когда истребители и корабли из России, в том числе базирующиеся в Калининграде, и войска НАТО постоянно перемещаются в одном и том же пространстве, не исключены ошибки. В худшем случае они грозят привести к очень серьёзным последствиям», — предупреждает автор.



Схожие опасения выражает и исполняющий обязанности главы военной разведки Швеции: «Вся эта деятельность с обеих сторон призвана отпугнуть противника и усилить собственный потенциал. Но при высоком уровне военной активности всегда есть риск инцидентов или ошибочной оценки ситуации», — подчеркнул Ульссон в интервью Svenska Dagbladet.