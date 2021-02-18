ERR: внешняя разведка Эстонии предупреждает о готовности России противостоять НАТО

Несмотря на пандемию коронавируса, Москва продолжает модернизацию и развёртывание ракетных вооружений и дополнительных сил на западном направлении, постоянно наращивая готовность к полномасштабному противостоянию с НАТО. Об этом сообщается в ежегодном отчёте Департамента внешней разведки Эстонии. Авторы доклада также предупреждают, что Китай будет принимать всё более активное участие в совместных военных учениях с Россией, сообщает ERR.
Несмотря на пандемию коронавируса, Россия в прошлом году продолжила формирование новых дивизий, а также модернизацию и развёртывание ракетных вооружений на западном направлении. Об этом сообщается в опубликованном в среду ежегоднике Департамента внешней разведки Эстонии (Välisluureamet/VLA).
В отчёте отмечается, что в течение прошлого года в российской армии происходило широкое распространение коронавируса, которое «скрывалось от общественности», и заражённые и умершие были в том числе среди высшего офицерского состава. Тем не менее это не сказалось на общем развитии и существенных видах военного потенциала вооружённых сил восточного соседа Эстонии.
По оценке департамента, нет никаких признаков изменения Россией своей долгосрочной стратегии — наращивать готовность к полномасштабному противостоянию с НАТО. «По-прежнему видно, что в этой сфере для России имеет первостепенное значение увеличение регионального перевеса сил с точки зрения как присутствия войск, так и модернизации и развёртывания ракетного вооружения», — говорится в отчёте.
VLA отмечает, что в Калининградской области в 2019 году был создан новый танковый полк, а в прошлом году — новая мотострелковая дивизия, которая стала уже шестой по счёту дивизией за семь лет, созданной Россией на западном направлении. Параллельно идет развёртывание на побережье Финского залива ракетных систем береговой обороны «Бал» с дальностью действия 120 километров. Кроме того, в России идёт реформа воздушно-десантных войск (ВДВ), с тем чтобы подразделения ВДВ были в будущем способны выполнять задачи по всему спектру боевых действий — от локальных конфликтов до масштабной войны, ведущейся традиционными средствами.
До настоящего времени российские Вооружённые силы считали своим краеугольным камнем превосходство в ракетных системах ближней и средней дальности и полное превосходство по тактическим ядерным боеголовкам. Но после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) российское оборонное руководство начало беспокоиться о сохранении этого превосходства.
«Россия пытается не допустить размещения американского ракетного вооружения в Европе и связанного с этим паритета сил. Российское руководство по-прежнему обеспокоено инфраструктурой американской системы противоракетной обороны Aegis Ashore в Европе, поскольку, по мнению России, противоракетная оборона мешает ей угрожать НАТО ядерным нападением», — говорится в отчёте.
Учения «Запад» в этом году могут обновиться
Несмотря на внешнеполитические декларации о противоположном, Россия в прошлом году продолжала проводить в прежнем объёме учения и разведывательные полёты в Западном военном округе. В этом году также ожидается проведение очередных крупных учений на европейском направлении «Запад-2021», на которых, как правило, отрабатывается война с НАТО в регионе Балтийского моря.
«Учения важны с точки зрения Эстонии и НАТО, потому что в их рамках Россия сосредоточит у границ стран Балтии десятки тысяч военнослужащих. Существенно возрастёт активность российской военной авиации над Балтийским морем, и Россия, по всей вероятности, перебросит сюда дополнительные военные корабли из Черноморского и Северного флотов», — отмечается в ежегоднике Департамента внешней разведки.
По оценке VLA, учения «Запад» в этом году могут пройти в новой обстановке, с учётом ситуации в Белоруссии и возможного участия в них Китая. «Из-за тесной интеграции белорусских вооружённых сил с российскими вооружёнными силами Белоруссию сейчас можно назвать «Белорусским военным округом» России. Однако в случае серьёзного углубления внутриполитического кризиса или политических реформ в Белоруссии могут потребоваться коррективы в сценариях учений или военных планах на направлении НАТО», — отмечается в отчёте.
Китай участвует в российских стратегических учениях с 2018 года. «Если Китай также подтвердит участие в учениях «Запад-2021», то будет исключительно интересно проследить, какое определение дадут китайские Вооружённые силы своей роли в направленной против НАТО военной операции в Европе», — говорится в ежегоднике VLA. В департаменте при этом отметили, что Россия и КНР в ближайшее время не заключат военный союз, поскольку Пекин в этом не заинтересован.
Спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что Россия готова поставить Сирии вакцину от коронавируса «Спутник V» после её одобрения и регистрации Минздравом республики.
Тарас Кияшко, тренер российского бойца UFC Александра Волкова, рассказал о сложностях в подготовке к поединкам и поддержания физической формы в условиях карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Решение о проведении клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» среди детей и подростков будет принято по итогам основных пострегистрационных испытаний препарата, которые планируется завершить в мае, сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
Бывший российский теннисист Николай Давыденко поделился ожиданиями от встречи россиянина Даниила Медведева с Стефаносом Циципасом из Греции в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Федеральная служба безопасности России в ходе спецоперации задержала членов запрещённой террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в десяти регионах страны, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Художественный руководитель Малого театра народный артист СССР Юрий Соломин, которого госпитализировали с коронавирусной инфекцией, чувствует себя хорошо и ожидает повторный тест на COVID-19, сообщила директор культурного учреждения Тамара Михайлова.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян на встрече в Москве 17 февраля обсудили вопросы обмена военнопленными между Арменией и Азербайджаном, а также процесс разблокирования транспортных связей в Нагорном Карабахе.
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира будет определён после финала Кубка России.