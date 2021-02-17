Daily Mail: «бряцание оружием» — Россия и Иран проводят учения в Индийском океане

Россия и Иран проводят совместные военно-морские учения, во время которых они отрабатывают, в частности, освобождение захваченного пиратами судна, пишет Daily Mail. Чтобы показать их мирный по отношению к другим государствам характер, они пригласили присоединиться к ним и Индию.

Иран и Россия бряцают оружием, пишет Daily Mail: они проводят совместные военно-морские учения в Индийском океане. По их словам, учения «Пояс морской безопасности» призваны обеспечить безопасность морской торговли, противодействовать пиратству и терроризму, а также провести обмен информацией.

Официальный представитель мероприятия заявил, что зона учений составила 17 тыс. кв.км и проходить они будут три дня. Иранская сторона отметила, что учения должны расширить двусторонние отношения между Россией и Ираном.

Россия заявила, что с её стороны участвуют три корабля, а боевая задача состоит в том, чтобы освободить торговое судно, захваченное пиратами. Кроме того, они проведут стрельбы.

Помимо России и Ирана, к учениям присоединится Индия. Это должно показать, что учения носят мирный характер по отношению к соседним и другим странам региона.

Похожие учения в этом регионе в 2019 году проводили Иран, Китай и Россия. А в сентябре Иран участвовал в российских учениях «Кавказ-2020».

При этом всего за несколько часов до этих заявлений была обстреляна американская база на территории Ирака, и в этой атаке обвинили группировку, связанную с Ираном. Там были ранены несколько американцев и погиб один иностранный служащий по контракту, пишет Daily Mail.