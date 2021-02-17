Daily Mail: «бряцание оружием» — Россия и Иран проводят учения в Индийском океане
При этом всего за несколько часов до этих заявлений была обстреляна американская база на территории Ирака, и в этой атаке обвинили группировку, связанную с Ираном. Там были ранены несколько американцев и погиб один иностранный служащий по контракту, пишет Daily Mail.
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