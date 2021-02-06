Onet: известие о разгроме Польши в учебной войне с Россией повредило имиджу НАТО

По данным польских СМИ, командно-штабные учения «Зима-20» закончились поражением Польши в конфликте с Россией, причём для этого ей хватило пяти дней. При этом Минобороны страны не подтвердило и не опровергло эту информацию, пишет Onet. Польские эксперты уверены: лучше проводить такие игры без победителей и проигравших, ведь это вредит репутации не только Польши, но и всего Североатлантического союза.

Штабные военные учения польской армии c участием нескольких тысяч офицеров «Зима—20» закончились поражением Польши в симулированной войне. При моделировании военной операции, помимо существующей техники, принималось во внимание новейшее вооружение, которое появится в польской армии в течение нескольких лет, — зенитные ракетные комплексы Patriot, реактивные системы залпового огня HIMARS и многоцелевые истребители пятого поколения F-35. Фактически через пять дней война была проиграна, а польские Вооружённые силы уничтожены российской стороной, пишет Onet.

«Цель игры вовсе не должна состоять в том, чтобы выявить, кто выиграл, кто проиграл», — заявляет эксперт по геополитике Яцек Бартощяк. «Победа или поражение зависит от многих факторов, часто нереальных: подмоги, сценария, используемых сил и средств, поставленных задач и, прежде всего, политических настроений. Ход современного конфликта сильно зависит от политиков, от того, как они будут действовать перед и во время войны. У них имеются считанные минуты на принятие ключевых решений», — объясняет он. В беседе он обращает внимание на то, что неизвестно, в какой точке в симуляции начинали россияне и они ли развязали войну.

По словам эксперта, в симуляторах самое главное — это отрегулировать работу штабов, скорость действий и ритм команд. Необходимы повторяющиеся модели поведения и механизмы. Война ведётся через целую сложносочинённую систему, состоящую из многих элементов. Техника в этом типе симуляции не так важна. По его мнению, военные игры в первую очередь проводятся для того, чтобы задавать вопросы, а не делать выводы. «Их можно сделать, когда их проведено несколько десятков, если не несколько сотен, а не одна или две», — поясняет Бартощак.

Он надеется, что опыт, полученный в ходе учений «Зима-20», побудит вооружённые силы страны проводить их куда чаще. «Желательно вместе с политиками, которые должны в них активно участвовать, принимать решения, брать на себя ответственность и понимать, что это такое», — добавляет он.

В свою очередь бывший глава Бюро национальной безопасности генерал Станислав Козей объясняет, что если в случае моделирования использовалась фронтальная оборона, то это необходимо исправить. «В случае с Польшей, которая является фронтальным государством НАТО и ЕС, мы должны выиграть время, чтобы не быть побеждёнными в начале войны в пограничном сражении», — утверждает он.

Он также видит ошибку в хаотичной модернизации армии. «Мы закупаем самую современную технику, но не в больших количествах. Нам нужно больше комплектов Patriot и реактивные системы залпового огня HIMARS. Полностью раскрыть способности F-35 мы не сможем в течение многих лет из-за технологических ограничений армии», — сетует он.

Пока что сообщения СМИ о катастрофическом ходе учений не опровергаются и не подтверждаются Министерством национальной обороны или администрацией президента. «И именно в этом их стоит больше всего упрекать», — считает польский аналитик Марек Щверчинский. «Было бы неплохо, если бы прозвучало какое-то неанонимное заявление Минобороны и Генштаба в плане этой нарастающей, угрожающей спекуляции, якобы исходящей от военных. В этом и состоит суть проблемы», — подчёркивает он в интервью Onet.

Об этом уже пишут англоязычные и русскоязычные СМИ. По его мнению, такая ситуация наносит урон имиджу Польши, Североатлантическому альянсу в целом и играет на руку странам, недружелюбно настроенным к Польше. Эксперт воспринял утечку информации «с большой долей отвращения и с опасением». «Надо быть предельно осторожными при описании этой ситуации, потому что мы движемся в условиях полного тумана», — резюмирует он.