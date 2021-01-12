Polityka: Польше придётся держать нервы под контролем, наблюдая за противостоянием НАТО и России

В этом году и НАТО, и Россия вместе с Белоруссией планируют проводить масштабные стратегические учения. При этом НАТО при поддержке США будет снова отрабатывать защиту восточного фланга, а Россия — «контратаку» с возможностью нанесения упреждающего удара. Остаётся только наблюдать, кто кого переиграет в 2021 году, и держать нервы под контролем, пишет польское издание Polityka.

Для многих повышенный уровень напряжёности в отношениях между НАТО и Россией уже стал привычным и обыденным. Тем более что в 2020 году из-за пандемии пришлось больше сосредоточиться на других проблемах, которые напрямую влияют на качество жизни, — например, таких как здравоохранение, безработица или образование. Однако наступивший 2021 год напомнит о военных аспектах безопасности, предупреждает Polityka, поскольку совсем скоро и НАТО при поддержке США, и Россия вместе с Белоруссией начнут масштабные военные учения.



Следует отметить, что «Защитник Европы — 2021» и «Запад — 2021» практически соприкоснутся, подчёркивается в статье. И хотя стороны называют их «просто манёврами», очевидно, что они будут ориентированы на противников: США с НАТО снова будут отрабатывать «защиту восточного фланга» от России, а Москва вместе с Минском — готовить учебную «контратаку», возможно, даже подразумевающую нанесение «упреждающего удара», пишет Polityka.



Согласно имеющейся на данный момент информации, учения Запада будут в общих чертах повторять прошлогоднюю схему: из США в Европу перебросят бронетанковую дивизию, которая «примет бой» у границ НАТО, отражая условную атаку с Востока. Отличие состоит в том, что основное внимание на этот раз будет уделено не Балтийскому, а Чёрному морю, поясняет автор: «Эти «стратегические вилы» с Карпатами посередине, вынуждающие распределять силы по двум регионам, занимают умы европейских и американских стратегов. Проблема состоит в том, как добраться в оба театра военных действий — которые, если конфликт разгорится, могут слиться в один огромный, простирающийся от порога Арктики до Средиземного моря».



Американцы ранее уже раскрыли некоторые детали своего плана. В частности, командующий войсками США в Европе Кристофер Каволи рассказал эстонским СМИ о намерении перебросить в эту страну целую воздушно-десантную бригаду. А осенью сообщалось, что завершающая телеконференция стратегов пройдёт в Македонии. Из доступных документов также следует, что главным местом манёвров будет именно южная часть Восточной Европы, хотя учебная операция по захвату контроля над территорией запланирована также и в районе Балтийского моря, говорится в статье.



Как и в прошлом году, в рамках учений «Защитник Европы» будет проводиться серия отдельных поэтапных манёвров, призванных показать возможности НАТО в сфере переброски, перемещения и вступления в бой крупных военных сил (до нескольких дивизий сухопутных войск) в регионе условного конфликта, поясняет автор. При этом будут задействованы регулярные американские войска, а также резервные подразделения, вооружённые силы европейских союзников и многоуровневая система командования.



Впервые в данных манёврах примет участие передовое командование 5-го корпуса сухопутных войск ВС США в Познани и его штаб с базы Форт-Нокс. В ходе учений корпус будет командовать 1-й кавалерийской дивизией из США, итальянской 33-й пехотной дивизией и силами поддержки, в состав которых входят 12-я бригада боевой авиации (американские вертолёты, на постоянной основе находящиеся в Европе), 41-я артиллерийская бригада (РСЗО, в том числе на колёсном шасси, размещённые в Германии), а также 372-я инженерная бригада (резервное подразделение из Миннесоты), сообщает Polityka.



По плану «полигонный» этап учений продлится до середины июня. 82-я воздушно-десантная дивизия произведёт высадку, прибыв напрямую из США, — такой сценарий используется с 2016 года, когда американские десантники загрузились в самолёты в Форт-Брэгг, а высадились в Торуне. «Это была демонстрация их скорости и эффективности, хотя для показа силы им нужна также быстрая и решительная поддержка на суше», — говорится в статье. Пока нет информации о планах по переброске в Европу тяжёлой техники, но скорее всего, для этого будут использованы склады техники в Нидерландах, Германии и Бельгии, куда американцы доберутся по воздуху.



При этом основной костяк войск США, которые будут принимать участие в масштабных учениях «Защитник Европы», уже находится на месте — это прибывшая осенью 1-я бронетанковая бригадная боевая группа 1-й кавалерийской дивизии, которая с 2017 года дислоцируется в Польше. А оттуда её подразделения распределяют по другим странам, поясняет автор. В частности, во время недавних праздников её батальоны проводили учебные манёвры на полигоне в Литве, отрабатывали полёты на вертолётах в Румынии, а также проводили подготовку экипажей боевых машин в Германии.



В то же время сведений о готовящихся учениях «Запад-2021» до сих пор довольно мало, отмечается в статье. Однако военный аналитик Конрад Музыка, который недавно подготовил целый доклад о Западном военном округе РФ для американского Центра анализа военно-морских сил (CNA), ожидает, что они также будут «очень масштабными», говорится в статье. В соответствии с Венским документом ОБСЕ, Москва обязана информировать обо всех учениях, численность участников которых превышает 13 тыс. человек, и приглашать туда наблюдателей.



Конечно, она может «избрать открытость», но вполне вероятно, что предпочтёт просто формально поделить учения на отдельные этапы или просто «сообщит фальшивые данные», предупреждает Polityka: «Следует помнить, что манёвры идут на разных фронтах, а любимым форматом Владимира Путина и главы Генштаба Валерия Герасимова стали «внеплановые» проверки боеготовности, к которым порой привлекают даже несколько дивизий». О таких мероприятиях, разумеется, никому заявлять не требуется, ведь иначе они перестанут быть «внеплановыми».



Как рассказал Музыка в беседе с журналистами, Россия уже весной намерена провести несколько таких проверок в Западном и Северном военных округах. Одновременно будет вестись подготовка к проверке готовности всего кризисного аппарата государства, в том числе органов гражданской обороны. Четыре года назад, также параллельно с учениями «Запад», уже тестировались системы предупреждения о ядерной атаке и эвакуации населения — что указывает на стратегический характер учений, подчёркивается в статье: «В этом смысле их кульминацией станет (формально не входящая в сценарий) отработка запуска стратегических межконтинентальных ракет».



Формально на бумаге учения «Запад-2021» ограничиваются Белоруссией и западной частью России, пояснил Музыка: «Официальных сообщений о том, что будет происходить на шести-семи белорусских полигонах, нет. Министерство обороны Белоруссии назвало 2021-й годом «повышенной боевой готовности». Можно предположить, что к учениям или подготовке к ним привлекут большую часть подчиняющихся Лукашенко войск». В то время как со стороны России, по его мнению, можно ожидать участия всех армий сухопутных сил, ВВС и ПВО, а также подразделений из Калининградской области. Учитывая стратегический характер учений и роль полярных сил в противостоянии НАТО, можно предположить, что к манёврам привлекут также и Балтийский флот.



Между тем официальный график двух мероприятий не пересекается, поэтому американские и российские военные (за исключением тех, которые уже находятся у границы) не окажутся в прямом смысле лицом к лицу. Учения «Защитник Европы» запланированы на май и июнь, а «Запад» — на сентябрь. Однако стороны пристально наблюдают друг за другом и могут реагировать на события, не вписывающиеся в сценарии учений. И хотя ЕС, НАТО и Россия имеют каналы для коммуникации, это также повышает риск «случайной войны», предупреждает Polityka.



При этом американцы хотят продемонстировать своё присутствие в важном для России регионе Чёрного моря, где пока «региональный баланс сил складывается в пользу Москвы», говорится в статье. Американцам при помощи западноевропейских союзников требуется проложить сухопутные маршруты, ведущие в район Чёрного моря, и впервые в таком масштабе они займутся этим именно сейчас. На полигонах в Румынии и Болгарии проведут, в частности, стрельбы с привлечением систем ПВО и ракетных установок класса «земля — земля». Пройдут учения десанта и механизированных частей.



Важно также будет проверить пропускную способность портов в Греции и на Адриатике, изучить трассы переброски техники в гористой местности, поскольку из-за рельефа Балканы всегда были одним из самых сложных мест для проведения военных операций. Значительная часть манёвров пройдёт в Венгрии, которая будет служить глубоким тылом для учебных «фронтовых» операций. «Автомобильные и железные дороги и морские пути, по которым на место прибудут военные и техника, окажутся в центре внимания как западной стороны, так и восточной, которая уже готовит свой ответ», — подчёркивается в статье.



В то время как Россия сосредоточится на белорусско-литовско-польском приграничье. И следует отметить, что это будут не простые, а в прямом смысле стратегические учения, поскольку западное направление имеет для Москвы и подчиняющегося ей в военном плане Минска ключевое значение, предупреждает автор: «В предыдущие годы мы видели, что стратегический аспект означает даже сценарии использования тактического ядерного оружия». И если простых граждан это пугает, то у экспертов не вызывает особого удивления, учитывая, что Россия включает его в состав обычного «ударного арсенала» и создаёт схемы эскалации или урегулирования военных конфликтов, подразумевающие его применение.

Несомненно, Москва использует учения «Запад» для того, чтобы подать стратегический сигнал Западу, подчёркивается в статье: «Она не только ответит на «Защитника Европы», но также «прокомментирует» прошлогодние манёвры в районе Балтики и все остальные мероприятия на натовском восточном фланге, в которых видит непосредственную и реальную угрозу. Тезис о «приближении альянса к Москве» уже навяз у нас в зубах, но на Востоке его продолжают активно использовать».



И если Минск занимал раньше более «нейтральную позицию» в отношении НАТО, даже демонстрируя желание идти на сотрудничество, то после начала протестных выступлений «избрал язык обвинений, враждебности и эскалации», говорится в статье. На самом пике политического кризиса осенью 2020 года Александр Лукашенко устроил учения у границ Польши и Литвы, напоминает автор. До сих пор Белоруссия охотнее информировала своих соседей об учениях «Запад», чем Россия, — однако в новых условиях, когда Лукашенко обвиняет Варшаву и Вильнюс в «разжигании революции», рассчитывать на прозрачность не приходится, отмечает Polityka.



Несомненно, эмоции дадут о себе знать, пропаганда с обеих сторон будет работать, а оценкой ситуации занимаются обычные люди со своим настроем, ошибками, фобиями и тревогами. И это вновь порождает опасения о том, что что-то может внезапно «выйти из-под контроля», подчёркивается в статье. «Отношения Россия — НАТО остаются очень напряжёнными, а россияне при помощи учений маскируют мобилизацию и повышение боевой готовности», — комментирует военный аналитик Музыка. В то же время он отмечает, что «военного вторжения» в ближайшее время опасаться не стоит: «Москва уже смирилась с тем, что не может напрямую влиять на страны Балтии, поэтому в политическом плане нападение на них, а тем более на Польшу, смысла не имеет», — успокаивает аналитик.

Что касается НАТО, полякам остаётся лишь «верить в профессионализм, точность и актуальность разведывательных данных альянса, а также в надёжность военной цепочки командования, находящейся под контролем рациональных политиков», говорится в статье. Учения «Запад» всегда вызывают в Польше большой интерес и опасения, и наверняка Минобороны вскоре заявит, что по сравнению с ситуацией четырёхлетней давности польская армия увеличила численность и получила, по меньшей мере, зачатки новой дивизии на востоке.



Однако в реальности, если говорить об отражении атаки с восточного направления, военные возможности Польши увеличились незначительно, а в плане разведки они остались прежними, подчёркивает автор: «И то, что россияне не совершили за четыре года какого-то огромного шага вперёд, не должно нас успокаивать, поскольку разрыва мы не сократили. Возможно, они решат каким-то образом изучить нашу технику и уровень бдительности, так что следует сохранять повышенную готовность, но держать нервы в узде», — заключает Polityka.