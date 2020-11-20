TVN24: сдерживание и диалог — глава Бюро национальной безопасности Польши назвал приоритеты НАТО в противостоянии России

Хотя НАТО и удалось серьёзно укрепить свой восточный фланг, ему ещё многое предстоит сделать, ведь в этой части Европы Россия по-прежнему опережает Североатлантический альянс по обычным вооружениям, уверен глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. Как сообщает TVN24, на конференции по безопасности он предложил сочетать сдерживание России с параллельным диалогом с ней.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох принял участие в конференции The Road to Warsaw Security Forum, которая в этом году по причине пандемии состоялась в режиме телеконференции, сообщает TVN24. В своём выступлении он заявил, что НАТО остаётся ключевой организацией, которая обеспечивает безопасность, в первую очередь, союзникам, но также и партнёрам, с которыми альянс разделяет общие ценности. В качестве самой главной задачи НАТО Солох назвал сохранение единства «перед лицом традиционных угроз во всех её формах». При этом он добавил, что угроза, поступающая от России, особенно проявляется в виде дезинформации и активного использования киберпространства.

Павел Солох призвал давать соответствующую оценку и разрабатывать решения новых задач, с которыми миру не приходилось сталкиваться в предыдущие десятилетия. Речь идёт и о росте глобальной роли Китая, и об угрозе, которую представляет для человечества пандемия COVID-19. «Здесь единство нам необходимо не только для борьбы с самой пандемией, но и в плане создания общего видения НАТО, отвечающего ожиданиям всех его членов и позволяющего быстро и соответствующим образом реагировать на весь спектр угроз», — добавил он.

В качестве приоритета глава Бюро национальной безопасности Польши назвал успешное завершение политической и военной адаптации НАТО — то есть возможность реагировать на угрозы, поступающие со всех сторон, в соответствии с принципом 360 градусов.

«Главная забота Польши состоит в укреплении союзнического сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО. В этом плане удалось достичь очень многого, но ещё много предстоит сделать», — констатировал Павел Солох. «Россия по-прежнему лучше, чем НАТО, подготовлена по обычным вооружениям в этой части Европы, поэтому мы должны завершить все военные инициативы по адаптации…» — добавил он.

Более того, глава Бюро национальной безопасности Польши призвал НАТО во имя общего интереса поддерживать его партнёров — то есть Украину, Грузию, Финляндию и Швецию в плане сдерживания угроз, поступающих от России. В ходе саммита он также затронул тему протестов против фальсификации президентских выборов, до сих пор продолжающихся на территории Белоруссии.

«Граждане этой страны сделали свой выбор — они хотят жить в демократической стране, и они сами хотят определять своё будущее. Это фундаментальные принципы, на которых базируется наше евроатлантическое общество. Конечно, судьба белорусов не зависит от нас, но мы можем принимать соответствующие меры, чтобы помочь им осуществить их мечты», — призвал он.

Солох уверен, что ЕС следует направить чёткий сигнал о своей готовности развивать партнёрство с демократической Белоруссией и продемонстрировать жёсткую позицию в отношении Лукашенко. В рамках конференции Солох от имени президента Польши Анджея Дуды заверил лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую в признательности за её решимость превратить Белоруссию в демократическое государство.

Глава Бюро национальной безопасности старался доказать всем участникам саммита, что Россия по-прежнему представляет собой главную военную угрозу для НАТО, более того, она расширяет свой арсенал средств, используемых для дестабилизации внутренней ситуации в странах НАТО и ЕС. «Россия планирует сеять нестабильность по всему миру, с целью достижения своих политических целей. Наши стратегические партнёры, такие как Швеция и Украина, также находятся под её прицелом», — подчеркнул Солох.

Он рассказал, что за негативными последствиями действий России можно наблюдать как на Ближнем Востоке, так и в Африке и Южной Америке. При этом он отметил, что сдерживание России должно идти в паре с готовностью к параллельному диалогу с ней, при условии, что НАТО будет громко заявлять о своих разочарованиях и извлекать уроки из действий России.