TVP Info: своим поведением Россия не оставляет ЕС выбора

Несмотря на попытки отдельных европейских политиков ослабить режим санкций в отношении России, ЕС на это не пойдёт, пишет журналист Петар Петрович. В статье для польского портала TVP Info он отмечает, что последние решения Евросоюза это только подтверждают. В частности об этом свидетельствует недавнее принятие ЕС аналога американского закона Магницкого, который повлечёт за собой новые ограничения для Москвы.

Одобренный министрами иностранных дел государств-членов ЕС, новый режим санкций за нарушение прав человека по образцу американского закона Магнитского повлечёт за собой новые ограничения, под которые, если всё сложится хорошо, попадут люди Кремля, пишет на портале TVP Info журналист Петар Петрович. К тому же, опубликованный группой экспертов доклад на тему укрепления политического единства НАТО является своего рода призывом к ещё более решительной реакции на российскую угрозу.

В статье журналист объясняет, что новый механизм санкций, созданный по образцу американского закона Магнитского, предполагает заморозку активов и введение запрета на въезд на территорию ЕС для лиц, обвиняемых в серьёзных нарушениях прав человека. Этот закон вступит в силу в ближайшие дни. После того как в 2012 году в США был принят Закон Магнитского, Великобритания и Прибалтика тоже стали его соблюдать. В ЕС однако из-за сопротивления определённой группы государств, которая опасалась реакции России он так и не был принят. Работа над новыми правовыми рамками проводилась в течении года и ускорилась после отравления российского оппозиционера Алексея Навального, поясняет он.

В тот же день, когда ЕС принимал новый механизм санкций, который будет применяться в первую очередь к людям Кремля, состоялся телефонный разговор Ангелы Меркельи Владимира Путина в ходе которого они обсудили «урегулирование конфликта» на Восточной Украине.

«По истечении стольких лет Берлин всё еще притворяется, что не знает, кто и с какой целью развязал этот конфликт, и кто продолжает всё ещё его разжигать», — отмечает Петрович. «Вместо того чтобы по примеру Польши требовать от Москвы немедленного прекращения поддержки пророссийских сепаратистов и оказания давления на Киев, немецкие власти поддерживают созданный Россией образ неучаствующего в конфликте переговорщика», — добавляет он.

Немецко-российские отношения на самом деле очень хорошие, считает автор. Об этом, по его мнению, свидетельствует не только безудержное желание обеих стран завершить строительство противоречивого газопровода «Северный поток—2», но и консультации по вопросу вакцинации населения.

«Означает ли это, что названная так изящно российская вакцина «Спутник V» доберётся до наших западных соседей? И станет ещё одним доказательством широкого сотрудничества двух стран?», — задаётся вопросом он. В последние годы множество противоречивых и сложных моментов в отношениях между Берлином и Москвой намеренно приглушались, чтобы только не помешать деловым отношениям двух стран.

Тем временем Россия продолжает осуществлять свои провокации, пишет журналист. Недавно она обвинила Болгарию и Румынию в увеличении их военного потенциала, в том числе ядерного оружия, которое они якобы смогут применить против России. Ранее она подвергла критике призыв нового президента Молдавии вывести российские войска из Приднестровья. Более того, Кремль непрестанно вооружает свою западную границу, особенно в Калининградской области. Он вмешивается в политику Белоруссии и поддерживает диктатора Александра Лукашенко, который сохраняет свою власть вопреки воле народа. Москва угрожает, оказывает давление, шпионит и нарушает морское и воздушное пространство практически всех стран региона. Она продолжает разжигать конфликт на Украине и укрепляет свое влияние на Кавказе, перечисляет Петрович.

«Такое поведение Москвы требует решительного ответа со стороны НАТО», — призывает он. И хоть в последние годы НАТО во главе с США взяли на себя более серьёзные обязательства по укреплению восточного фланга, то однако этого недостаточно, чтобы разубедить Кремль размахивать сабелькой, сожалеет он.

Именно поэтому таким важным моментом для НАТО стала публикация доклада об укреплении политического измерения НАТО, который был подготовлен группой из 10 экспертов, в состав которого вошла депутат Европарламента от Польши Анна Фотыга. «Неудивительно, что в этой новой стратегической концепции Россия занимает первое место по угрозам (…)», — подчёркивает она. Бывшая министр иностранных дел Польши Анна Фотыга уверена, что НАТО необходимо реагировать на угрозы из Москвы сообща, последовательно и решительно. При этом она подчёркивает, что те страны, которые боятся ссориться с Москвой, должны наконец-то понять, что в нынешней ситуации вернуться к нормальному формату отношений просто не представляется возможным.

Стоит ли удивляться тому, что отличаясь агрессивным поведением, Россия не оставляет ЕС выбора, по всей видимости ни одно государство-член ЕС не выразило никаких возражений по поводу продления санкций, отмечает автор. «Даже если известные политики правительств отдельных стран, как это было в случае Италии, Венгрии, Греции или Кипра, выступают за отказ от политики санкций, в конечном итоге они голосуют за. Так будет и сейчас», — поделился соображениями евродепутат Рышард Чарнецкий.

«Будем надеяться, что последующие ограничения ЕС и США, а также решительная позиция НАТО заставят Москву наконец-то изменить свой тон и отказаться от курса проводимой ей политики», — резюмирует на портале TVP Info журналист Петар Петрович.