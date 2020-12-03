Польский политик: Россию нельзя игнорировать, провоцировать и обижать — она большая и опасная

Владимир Путин в одностороннем порядке решил заморозить польско-российские отношения, поэтому каких-либо изменений в этом направлении ожидать не стоит, уверен бывший министр обороны Польши Ян Парыс. При этом он рекомендует польским властям уважать великую соседнюю страну и лишний раз не раздражать её своими непродуманными действиями на Украине, в Белоруссии и Грузии, за которые Варшаве придётся платить высокую цену, пишет wPolityce.

«Мы наблюдаем за нарастающей дестабилизацией международной ситуации. Как Польше, так и другим странам необходимо будет адаптироваться к новым вызовам — пандемии, отказу от глобализма, влиянию Джо Байдена на политику США, китайско-американскому соперничеству в области технологий и вооружений. Более того, срок действия различных соглашений по контролю над вооружениями между США и Россией истёк. Коротко говоря, имеется целый ряд элементов, которые способствуют дестабилизации ситуации», — говорит в интервью Польскому агентству печати бывший министр обороны Польши Ян Парыс. Содержание беседы приведено на портале wPolityce.

Политик объясняет, что, будучи европейской страной со средним потенциалом, Польша не в состоянии проводить глобальную политику. Её позицию в мире в основном определяют европейские игроки в лице Германии и России, но также и мировые, такие как США и Китай. «Необходимо извлекать пользу из тех моментов, когда интересы великих держав совпадают с нашими, то есть они способствуют укреплению нашего суверенитета. Брюссель имеет вес, но необходимо помнить о том, что его политика в отношении Варшавы определяется отношением Берлина. Ключ к хорошим отношениям с ЕС находится в Берлине», — разъясняет польский социолог.

В качестве самого бросающегося в глаза нового элемента международных отношений Ян Парыс называет новую администрацию США с совершенно другим подходом к мировым вопросам. Её костяком будут выступать приверженцы бывшего президента США Барака Обамы, которые видят в США «мирового полицейского», следящего за международным порядком и сдерживающего агрессоров. Они уверены, что миссия США на ближайшие годы состоит в спасении человечества, поэтому они будут навязывать своё видение мира, сугубо идеологическое, затрагивающее вопросы экологии, миграции, ЛГБТ, абортов и воспитания молодого поколения по всему миру.

«Следовательно, это значит, что для США международная безопасность отойдёт на второй план и они сосредоточатся на вмешательстве во внутренний государственный строй отдельных стран», — полагает бывший министр. По его мнению, с этой целью США вступят в союз с несколькими большими государствами под руководством либералов и создадут идеологический, либеральный интернационал. Парыс уверен, что тем самым США перестанут соблюдать международное право, содержащееся в Уставе ООН и в Декларации ОБСЕ. Напротив, они будут определять политику более слабых стран под прикрытием лозунгов возврата к многосторонней политике. Концерт держав снова будет править миром, а политика президента Дональда Трампа, нацеленная на вопросы международной безопасности и на невмешательство во внутренние дела отдельных стран, навсегда уйдёт в прошлое, с сожалением констатирует публицист.

На вопрос о том, на каких принципах должны строиться отношения Польши с Россией, бывший министр обороны даёт чёткий ответ: «Это было личное решение Владимира Путина заморозить отношения России и Польши, поэтому не стоит ожидать каких-либо изменений, пока он находится у власти». По его мнению, влияние Варшавы на отношения с Москвой невелико, но при этом следует всегда помнить, что это большая и опасная соседняя страна, которую нельзя провоцировать, игнорировать и оскорблять.

«Я объясняю это многим политикам в правительстве и парламенте, которые часто об этом забывают. Они также игнорируют тот факт, что любые наши шаги на Украине, в Белоруссии и Грузии Москва рассматривает в качестве враждебных действий по отношению к ней. Наши политики должны помнить о том, что чем выше будет их активность на восточном направлении, тем сложнее будут наши отношения с Москвой, которая по-прежнему остаётся нашим политическим и экономическим, хоть и сложным, соседом. Мы заплатим высокую цену за каждое безрассудное движение на восточном направлении, но если уж мы примем решение действовать, то мы должны осознавать цену, которую придётся заплатить», — разъясняет Парыс.

В беседе он также затрагивает тему Белоруссии. Он признаёт, что хоть период правления Александра Лукашенко, безусловно, был непростым для белорусского общества, однако с точки зрения безопасности Польши это было время геополитической стабилизации. Белоруссия не проводила враждебную политику по отношению к Польше, но этот период стабильности закончился, и никому не известно, что будет дальше с Белоруссией. «Я считаю, что ключ к разрешению белорусского вопроса лежит в Москве, и именно Владимир Путин решит, кто и когда сменит Лукашенко на должности президента», — подчёркивает бывший глава Министерства обороны.

Ян Парыс напоминает, что из-за диспропорции потенциалов Польша никогда не будет приоритетом для Германии. В Берлине Россия и США всегда будут в приоритете, а отношения с Польшей будут зависеть от отношений Берлина с этими двумя державами. Конечно, Польша может укрепить свои позиции по отношению к России и Германии за счёт союза с США либо создания антинемецкой коалиции в ЕС.

Он объясняет, что немецкие политики не смирились с тем, что в итоге Барак Обама отказался от идеи перезагрузки отношений с Москвой, и они по-прежнему ведут себя, будто она всё ещё имеет место. Таким образом, между Германией и США, а следовательно, и Польшей, существует серьёзное расхождение в восприятии российской политики. «Мы считаем эту политику опасной, а немцы видят в ней хороший фундамент для взаимных политических и экономических отношений. Берлин уверен, что это Польша преувеличивает российскую опасность», — отмечает он.

Именно пророссийская политика Берлина выступает в качестве источника недопонимания и причины его разногласий с Варшавой и Вашингтоном. Германия и впредь будет продолжать свою внешнюю политику, в которой приоритетом в экономической и политической сфере будет выступать Россия. Берлин намерен выстраивать свою позицию в отношениях с США через призму дружбы с Москвой, резюмирует в интервью Польскому агентству печати бывший министр обороны Польши Ян Парыс.