Onet: политика «Права и справедливости» обрекает Польшу на мировое одиночество

Политики правящей польской партии «Право и справедливость» живут в альтернативной реальности, в которой, согласно их пропаганде, значимость Польши на международной арене лишь растёт, пишет польский журналист Витольд Юращ. Однако, считает он, ситуация обстоит несколько иным образом — Качиньский обрёк Польшу на европейское и мировое «одиночество», и вскоре, желая того или нет, выведет её из ЕС.

Главная причина падения правительства партии «Право и справедливость» в 2007 году объясняется тем, что оно открыло слишком много фронтов и разожгло конфликты с большим количеством кругов. Сегодня Ярослав Качиньский вновь стоит во главе Польши, но принципиальное отличие опасности его поведения заключается в том, что сегодня он ставит под угрозу не только будущее партии «Право и справедливость», но и польского государства в целом, пишет на портале Onet польский журналист Витольд Юращ.

В своей статье он обращает внимание на то, что глава правящей партии Ярослав Качиньский привёл к такой ситуации, в которой Польша по сути оказалась в международной изоляции и в конфликте со всеми крупными государствами, включая её союзников. В отношениях с США «Право и справедливость» сделала такую высокую ставку на Дональда Трампа, что Анджей Дуда даже не направил соответствующие поздравления победителю президентских выборов Джо Байдену, добавляет он.

По мнению автора, создаётся впечатление, что политики «Права и справедливости» живут в параллельной реальности, верят лишь в собственную пропаганду и считают, что значение Польши на международной арене лишь растёт. «Но в чём-то они правы. Ситуация, в которой страна начинает раздражать всех основных игроков, в том числе союзников, является конкретным доказательством растущего значения этой страны», — добавляет журналист. Лишь за конфликт Польши с Россией он не возлагает ответственность на «Право и справедливость». Все остальные в большей или меньшей степени, по его мнению, являются результатом мании величия, шутовства, гордости, псевдо-державной напыщенности, непрофессионализма, а иногда просто-напросто глупости правящей партии.

Юращ уверен, что эмоциональная незрелость польского правого крыла проявляется, например, в том, что они не в состоянии понять, что расхождение во мнениях не обязательно должно приводить к конфликту, и особенно то, что, когда ты слабее, конфликта следует избегать.

Чёрный сценарий партии «Право и справедливость», согласно которому в один прекрасный день мировые державы захотят что-то решить за спиной, без участия Польши, парадоксальным образом становится всё более вероятным. Ведь несмотря на все добрые намерения, на сегодняшний день Польша имеет очень плохие отношения с Украиной, катастрофические с Россией, традиционно плохие с Белоруссией, напряжённые с Германией, вялотекущие с Францией, никакие с Великобританией и вскоре будет иметь не самые лучшие с новой администрацией в Вашингтоне. В качестве своего главного достижения «Право и справедливость» называет идею развития «Трёхморья». Внешняя политика в большей или меньшей степени всегда связана с внутренней политикой, однако Ярослав Качиньский полностью подчиняет внешнюю политику внутренней.

Настоящая причина постоянной канонады пропаганды против ЕС, по мнению Юраща, объясняется одержимостью польских правых сексуальностью человека. Внешняя политика стала функцией сексуальной одержимости польских правых. Эти навязчивые идеи разделяют как политики правящей партии, так и правые журналисты и консервативные интеллектуалы.

«Как ни странно, но это смешно, потому что Польша становится похожей на Россию. Две характерные черты путинского режима — это, во-первых, одержимость на почве секса, а во-вторых, постоянный поиск врага, с которым можно сражаться. Уровень лицемерия кремлёвской элиты и элиты польских правых очень похож», — подчёркивает польский журналист.

В путинской России врагами по очереди выступали чеченцы, эстонцы, литовцы, грузины, британцы, украинцы, американцы, поляки, а также выходцы с Кавказа, протестанты, «Cвидетели Иеговы»,* католики и, конечно, как при любом таком режиме, гомосексуалисты. Не было и шести месяцев, чтобы она не сражалась с кем-то из них. В Польше врагами Ярослава Качиньского были украинцы, евреи, немцы, иммигранты, тайные агенты Службы безопасности, исламисты и, конечно же, гомосексуалисты. И здесь каждые шесть месяцев новый враг. «Самый новый враг Польши — Европейский союз», — констатирует Юращ.





«Конечно, можно пожать плечами и сказать, что это лишь необходимость иметь дежурного врага, но только это приводит к тому, что лозунг выхода из ЕС всё чаще провозглашается правыми», — отмечает журналист. «В воображаемой реальности, где геи представляют бо́льшую угрозу, чем Владимир Путин, а российские танки — ничто по сравнению с полом, возможно, стоит задуматься. Однако в настоящей реальности ситуация выглядит следующим образом: в Европе можно быть либо на Западе, либо на Востоке. Третьего пути нет. Любой, кто утверждает, что он существует, — российский агент, предатель либо сумасшедший», — добавляет он.

Достаточно взглянуть на карту Европы, чтобы понять, что за пределами ЕС находятся и живут неплохо Швейцария, Норвегия и Великобритания. Однако Польша — это не Швейцария, Норвегия или Великобритания, и она сильно от них отличается. У неё нет швейцарских банков, норвежской нефти и лондонского сити. В отличие от Швейцарии, она не окружена горами, в отличие от Норвегии, она не расположена на окраине континента, в отличие от Великобритании — она не является островом, и у неё нет ядерного оружия, перечисляет автор.

«Публицисты правого толка заставили общественность поверить в то, что якобы существует третий путь. В каком-то смысле они правы. На самом деле можно находиться между Западом и Россией и быть, например, Украиной…» — отмечает он.

Неизвестно, намерено ли правительство партии «Право и справедливость» довести дело до выхода Польши из ЕС, но его безграничный цинизм и политическая игра лишь приближают этот сценарий, поэтому во имя польских государственных интересов необходимо как можно скорее отодвинуть эту партию от власти, резюмирует на портале Onet польский журналист Витольд Юращ.





* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).