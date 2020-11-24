Польские публицисты: чрезмерная «забота» Германии о нашем правопорядке — предвестник плохих времён

По мнению польских политологов, попытка либералов из Евросоюза увязать бюджетные ассигнования с подчинением Варшавы и Будапешта «нечётко сформулированным принципам правового государства» — это часть культурной и цивилизационной войны за будущее Евросоюза. Ещё одним проявлением этого конфликта здесь считают критику со стороны Германии в адрес польской правящей партии «Право и справедливость».

57% поляков выступает против увязки бюджета ЕС с нечётко сформулированным соблюдением принципов правового государства на территории страны. Проект также отклонила Венгрия, пишет Telewizja Republika.

«Решимость институтов ЕС, которые пытаются запустить такой механизм, уже видна. Вызывать удивление может лишь то, насколько высоко они поставили этот вопрос на повестке дня ЕС. Скорее всего они поняли, что как Венгрия, так и Польша, это те страны, которые могут эффективно заблокировать создание единого организма ЕС вопреки стандартам этой леволиберальной идеологии. В связи с этим они пытаются сломать эти страны, чтобы этот левый валик катился дальше», — объяснил в беседе с порталом польский публицист Яцек Ленский.

При этом он подчеркнул, что Польша защищена определёнными правовыми мерами, содержащимися в договорах. По его мнению, неудивительно, что Польша и Венгрия накладывают вето, потому что они должны наложить вето, ведь это очень серьёзное противостояние, которое будет иметь продолжение. «Имеет место культурная и цивилизационная война за то, как должен выглядеть ЕС. Мы должны понимать, что мы на войне», — констатировал аналитик.

Немецкая «забота» о правопорядке в Польше длится уже на протяжении веков. «Да, как всегда, я начинаю волноваться, когда Германия или Россия начинают заботиться о верховенстве закона в Польше. Это предвещает плохие времена», — подчеркнул другой польский публицист Марек Круль.

Он привёл слова бывшего депутата Европарламента Ханса Олафа Хенкеля о том, что Германия — последняя страна, ​​которая может делать в адрес Польши замечания о свободе, суверенитете, верховенстве закона и гражданских свободах.

При этом он обратил внимание на то, что похожие заявления немцев можно по пальцам пересчитать, ведь отношение большинства немцев к полякам формируется немецкой прессой, которая уже много лет находится в состоянии войны с правительством партии «Право и справедливость». Большинство немцев именно так думает и повторяет вслед за прессой следующую чушь: Польшей правит консервативно-националистический режим, демократические права, права женщин и других групп находятся под угрозой. «Нам знаком весь этот перечень», — отметил аналитик. «Я когда-то изучал немецкую прессу до 1939 года. Честно говоря, нынешняя немецкая пресса мало чем отличается от прессы 30-х годов», — добавил он.

Конечно, в Германии есть определённые политические силы, которые считают, что эти восточные страны необходимо сделать цивилизованными. «Однако, я не стал бы вдаваться в риторику и рассматривать этот спор о механизме верховенства закона в качестве спора между Германией и Центральной и Восточной Европой, особенно Польшей и Венгрией», — подчеркнул третий публицист Томаш Пулрул.





«Чисто теоретически, если читать содержание документа, сложно с ним не согласиться. Однако на практике это общее определение, которое можно толковать по-разному. В будущем это может превратиться в инструмент давления, который необязательно будет касаться верховенства закона, а скорее политических вопросов», — резюмировал он.