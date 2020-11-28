Onet: культура не политика — травмированные историей поляки обожают балет и Михалкова

Поляки умеют отделять политические и геостратегические вопросы от социального, человеческого измерения — то есть от культуры, показывают данные последнего опроса Российско-польского центра диалога и согласия. В и так сложных польско-российских отношениях, лишённых каких-либо перспектив, надежда только на культуру, которая так близка как польскому читателю, так и зрителю, сообщает Onet.

Согласно данным недавно проведённого опроса Российско-польского центра диалога и согласия, большинство поляков — 71% — выступают за сотрудничество с Россией в области культуры. Более того, несмотря на политическую напряженность и исторические травмы, присутствующий в представлении поляков о России интерес к русской культуре продолжает расти. Поляки ценят культуру своего соседа прежде всего за оперу и балет, но также за произведения Льва Толстого и Фёдора Достоевского, сообщает Onet.

Опрос наглядно показал, что поляки умеют отделять политические и геостратегические вопросы от социального, человеческого измерения, связанного также со сферой культуры и искусства. «Сфера культуры и сотрудничества в области культуры вселяет самые большие надежды на диалог и взаимопонимание, столь далёкие сейчас в других областях», — заявили эксперты из Российско-польского центра диалога и согласия.

Поляки не только хорошо разбираются, но и понимают русскую классическую литературу, а также любят киноленты режиссёра Никиты Михалкова. «Персонажи и проблемы, представленные в этих произведениях близки польскому зрителю», — резюмирует Onet.