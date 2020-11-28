Onet: культура не политика — травмированные историей поляки обожают балет и Михалкова

21:28
Мусаев рассказал, за что его удалили посла матча с «Химками»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, почему он был удалён в матче 16-го тура Российской премьер-лиги с «Химками».
21:22
Петржела заявил о готовности возглавить «Зенит» вместо Семака
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что готов возглавить клуб вместо его нынешнего наставника Сергея Семака.
21:20
МЧС предупредило о тумане и гололедице в Москве
МЧС распространило экстренное предупреждение о тумане и гололедице в Москве до утра 29 ноября.
21:16
«Ахмат» и «Локомотив» сыграли вничью в чемпионате России
«Ахмат» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:12
«Ростов» разгромил «Динамо» в 16-м туре РПЛ
«Ростов» разгромил московское «Динамо» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:06
Рогозин сообщил о переносе пуска ракеты «Союз» с космодрома Куру
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил о переносе пуска ракеты «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане.
20:57
Гендиректор «Тамбова» рассказала о финансовой ситуации в клубе
Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала о ситуации с финансовыми трудностями клуба.
20:50
В МВД Франции назвали число участников акции протеста в Париже
В МВД Франции заявили, что порядка 46 тыс. человек приняли участие в акции протеста против принятия закона «О глобальной безопасности» в Париже.
20:38
Эфиопские правительственные силы заняли административный центр Тыграя
Эфиопские правительственные силы заняли административный центр Мэкэле, в котором произошёл вооружённый конфликт с движением «Народный фронт освобождения Тыграя».
20:35
Мусаев о проигрыше «Химкам»: нет никаких положительных моментов
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение команды от подмосковных «Химок» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:27
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире.
20:15
Московское «Динамо» победило «Амур» в матче КХЛ
Московское «Динамо» одержало победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
20:14
«Валенсия» проиграла «Атлетико» в Примере из-за автогола
«Валенсия» потерпела поражение от мадридского «Атлетико» в матче 11-го тура испанской Примеры.
20:02
Хет-трик Мареза помог «Манчестер Сити» разгромить «Бёрнли» в матче АПЛ
«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Бёрнли» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
20:00
В Великобритании за сутки выявили почти 16 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании за сутки выявили 15 871 случай коронавирусной инфекции COVID-19.
19:58
«Лейпциг» обыграл «Арминию» в матче Бундеслиги
«Лейпциг» одержал победу над «Арминией» в матче девятого тура немецкой Бундеслиги.
19:54
Оператор подтвердил планы возобновить укладку «Северного потока — 2»
Оператор строительства «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG намерен возобновить работы по трубоукладке в текущем году.
19:52
Дортмундская «Боруссия» проиграла «Кёльну» в Бундеслиге
Дортмундская «Боруссия» потерпела поражение от «Кёльна» в матче девятого тура немецкой Бундеслиги.
19:47
В Москве прошла конференция по участию СМИ в борьбе с терроризмом
В Москве завершилась XVI международная конференция по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму, в которой приняли участие журналисты, представители силовых структур, а также руководители электронных СМИ, предприниматели и учёные.
19:47
Гол Левандовски помог «Баварии» обыграть «Штутгарт» в Бундеслиге
Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Штутгартом» в матче девятого тура немецкой Бундеслиги.
19:45
Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Армении
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Армении Арой Айвазяном.
19:40
Логинов рассказал о своих целях на сезон
Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о своих целях и задачах на сезон-2020/21.
19:35
В Молдавии за сутки выявили более 1700 новых случаев коронавируса
В Молдавии за сутки подтвердили 1712 новых случаев инфицирования COVID-19, общее число заболевших — 105 852.
19:31
Биатлонист Логинов сообщил, что у него обнаружены антитела к коронавирусу
Российский биатлонист Александр Логинов сообщил, что у него были обнаружены антитела к коронавирусной инфекции.
19:24
Демонстранты в Париже устроили беспорядки
В Париже протестующие против принятия закона «О глобальной безопасности» начали поджигать мусор и уничтожать городское имущество.
19:24
Футболист «Ростова» Хасимото вернётся в строй не раньше весны
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о состоянии японского полузащитника команды Кенто Хасимото, получившего травму.
19:19
NDR: строительство «Северного потока — 2» возобновится в декабре
Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет возобновлено в начале декабря.
19:10
«Интер» нанёс «Сассуоло» первое поражение в сезоне Серии А
Миланский «Интер» одержал победу над «Сассуоло» в матче девятого тура итальянской Серии А.
19:04
Посол России может посетить инаугурацию президента США в январе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил возможность того, что посол России в США Анатолий Антонов посетит инаугурацию американского президента в январе 2021 года.
18:52
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон занял первое место в квалификации 15-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна.
18:44
NYT: разведка США считает Израиль ответственным за убийство Фахризаде
Американские разведслужбы считают, что за убийством иранского учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде стоит Израиль, пишет The New York Times со ссылкой на источники в спецслужбах США.
18:41
Солигорский «Шахтёр» во второй раз в истории стал чемпионом Белоруссии по футболу
По итогам матчей заключительного 30-го тура чемпионата Белоруссии по футболу среди команд Высшей лиги солигорский «Шахтёр» стал победителем национального первенства.
18:34
Песков назвал возможные сроки послания Путина Федеральному собранию
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию не стоит ждать в этом году. В этом вопросе лучше ориентироваться на начало 2021 года.
18:32
В Сербии за сутки выявлено более 7 тысяч случаев коронавируса
В Сербии за сутки выявили 7041 новый случай коронавирусной инфекции, общее число пациентов с COVID-19 достигло 163 035. Об этом сообщили в Минздраве страны.
18:29
Поздняков поддерживает кандидатуру Иванова на пост главы ВФЛА
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение о предстоящих выборах президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
18:26
«Краснодар» проиграл «Химкам» в РПЛ
«Краснодар» потерпел поражение от подмосковных «Химок» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:19
Российский Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем
Российский истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик RC-135 ВВС США над Чёрным морем. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России.
18:17
В Варшаве противники ужесточения законодательства об абортах вышли на митинг
Акция протеста противников ужесточения законодательства об абортах проходит в центре польской столицы.
18:09
Лыжник Большунов признался, что пока не понимает, в чём проигрывает соперникам
Россиянин Александр Большунов прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке.
18:05
В Белоруссии общее число случаев коронавируса достигло 133 324
В Белоруссии общее число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки выросло на 1691, достигнув 133 324.
17:57
Вирер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Контиолахти
Итальянка Доротея Вирер одержала победу в индивидуальной гонке на 15 км на первом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
17:55
В Тверской области рассказали о ситуации с подачей электроэнергии
В ПАО «МРСК Центра» заявили, что аварийно-восстановительные бригады возобновили подачу электричества в крупные населённые пункты Тверской области, которые были обесточены из-за непогоды.
17:48
Финальный этап КМ по бобслею и скелетону перенесён из Пекина
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила, что заключительный, девятый этап Кубка мира в сезоне-2020/21 не будет проведён в Пекине.
17:38
«Автомобилист» потерпел пятое подряд поражение в КХЛ, уступив ЦСКА
Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел поражение от московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
17:35
В Ухани обнаружили коронавирус на импортных рыбе и мясе
Власти китайского города Ухань начали эпидемиологическое расследование после того, как на говядине из Бразилии и на рыбе из Вьетнама обнаружили коронавирус.
17:30
Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» вышел на лунную орбиту
Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» успешно достиг лунной орбиты и готовится к совершению посадки.
17:30
«Ливерпуль» упустил победу над «Брайтоном» в матче АПЛ
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
17:18
Два человека погибли в ДТП в Хмельницкой области Украины
В Каменец-Подольском Хмельницкой области Украины два человека погибли в результате аварии.
17:09
В Карабахе при подрыве мины погибли четверо граждан Азербайджана
В Физулинском районе в Карабахе при подрыве автомобиля на противотанковой мине погибли четыре человека. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.
17:06
СКА отыгрался с 0:2 и по буллитам победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Петербургский СКА одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).