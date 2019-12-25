France 24: балет против реформы — танцоры Парижской оперы исполнили фрагмент из «Лебединого озера» на улице

Балетная труппа и оркестр Гранд-оперá в Париже станцевали на площади отрывок из балета «Лебединое озеро», чтобы привлечь внимание к протестам против пенсионной реформы, передаёт France 24. Если специальный режим, действовавший со времён Людовика XIV, предусматривал выход на пенсию с 42 лет, то по новому закону артистам придётся ждать до 64 лет — это заставило их присоединиться к другим митингующим, а руководство Оперá — отменить десятки запланированных спектаклей.
Забастовка на кончиках пальцев. Сегодня днём танцовщики и музыканты заняли площадь перед Оперá Гарнье и представили неожиданный балет на 15 минут. «Лебединое озеро» — это их способ заставить себя услышать после двух недель конфликта.
КРИСТОФ ГРЕНДЕЛЬ, гобой, представитель профсоюза «Рабочая сила» от оркестра, Парижская национальная опера:Мы решили немного проявить себя по отношению к зрителям, к людям, которые здесь будут, и провести различия с такими гигантами, как SNCF (железнодорожная компания. — ИноТВ) и RATP (транспортная компания Парижа. — ИноТВ), чтобы показать, что мы существуем как артисты.
Операция «обольщение», которая добилась своего небольшого эффекта.
ЗРИТЕЛЬНИЦА: Я их поддерживаю на 100 процентов!
ДРУГАЯ ЗРИТЕЛЬНИЦА:В свои 40 лет эти люди уже искалечены, будь то машинисты или танцоры, так что они молодцы.
Парижская опера — это 2 тысячи сотрудников и специальный режим, который восходит к Людовику XIV. Он, например, позволяет танцорам выйти на пенсию в 42 года, хористам — в 50—57 лет и техническим специалистам в 55—62 года в зависимости от даты приёма на работу. Сотрудники обеспокоены переходом на общий режим, который предусматривает пенсию в полном объёме с 64 лет.
ЭЛОИЗА ЖОКЁВЬЕЛЬ, танцовщица:Мы беспокоимся за Оперá. Эта пенсионная реформаставит под угрозу всё учреждение, Парижскую оперу.
Аннулированы уже 45 спектаклей, Парижская опера недосчиталась 8 миллионов евро и рискует потерять ещё больше.
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