Le Figaro: «холодная гражданская война» — историк о противостоянии власти и народа во Франции

Противостояние власти и общества во Франции достигло своего пика и превратилось в холодную гражданскую войну, пишет на страницах Le Figaro французский историк Максим Тандонне. Как отмечает автор, пенсионная реформа, спровоцировавшая последнюю волну протестов, стала только поводом для негодования, настоящей причиной которого является глубокое недоверие к правящим элитам. По убеждению специалиста, решить проблему помогут лишь новые выборы или референдум.

«Это уже не трещина, а пропасть, бездонная яма», — так характеризует историк Максим Тандонне на страницах Le Figaro масштабы «невиданного с декабря 1995 года» социального кризиса во Франции. Сегодня, спустя много месяцев после акций движения «жёлтых жилетов» «холодная гражданская война между нацией и правящим классом достигла высшей точки», уверен автор.

Экономические, социальные и юридические аспекты пенсионной реформы, спровоцировавшей масштабную забастовку служащих, уже не важны — кризис превратился в политический, считает эксперт. При этом опрос за опросом показывает, что две трети населения Франции поддерживают бастующих — то есть восстали против решения властей, воспринимаемого большинством как оскорбление и унижение, навязанное «оторванным от народа» руководством, а также пересмотр общественного договора.

«Никогда ещё в современной истории невозможность общения, недопонимание между большей частью нации и политической элитой не достигали такого пика», — замечает историк. При этом крайне удивительной кажется Тандонне «слепота» политиков, не чувствующих, до какой степени дискредитированы их заявления. Отставка «главного виновника» спорной реформы — верховного комиссара по вопросам пенсий Жан-Поля Делевойе вследствие сокрытия информации о занимаемых им должностях, по убеждению автора, не изменит существующего положения вещей, поскольку для большинства французов этот факт — всего лишь очередное свидетельство «падения нравов» правящего класса.

По убеждению историка, для руководства страны «пари уже проиграно», независимо от исхода пенсионной реформы. Отступление будет означать для главы государства конец президентского срока, а значит, о нём не может быть и речи, ведь в политической системе, сосредоточенной вокруг «культа эго», успешность президентского срока ценится выше, чем служение Франции. Другие варианты не кажутся автору лучше. Кроме того, французы не простят властям испорченных зимних праздников, полагает Тандонне.

«Кого слушать и кому верить после такой катастрофы?» — задаётся вопросом автор, отмечая полную несостоятельность оппозиции в сложившейся ситуации. «В разгар кризиса доверия страна лишилась моральных авторитетов, дальновидной и объединяющей мудрости, которой ей так не хватает сегодня», — сетует эксперт.

На взгляд историка, верховная миссия политической власти — обеспечение гражданского мира и национального единства. Остальное вторично. Единственным достойным выходом из охватившего страну кризиса ему видится «возвращение к урнам» с вопросом о доверии власти. Однако для этого необходимо объединение двух условий — государственного чутья и исторического видения, заключает специалист.