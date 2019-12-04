Le Figaro: велосипеды, переезд, удалёнка — как французы готовятся к транспортному коллапсу

Предстоящая забастовка работников транспортных служб, к которым присоединились некоторые медработники и учителя, заставила французов искать способ добраться на работу или учёбу, сообщает Le Figaro. Кто-то пытается выкрутиться, пересев на электровелосипед или найдя попутчика с машиной, другие арендуют комнату или гостиницу, а третьи переходят на удалённую работу.

В преддверии массовой забастовки 5 декабря французы ищут способы перепланировать свой день с учётом задержек в работе общественного транспорта, закрытых яслей и школ, пишет Le Figaro. Сокращённый рабочий день, велосипед вместо метро, приглашённая бебиситтером соседка, обмен квартирами или просто-напросто удобные ботинки для многочасовой ходьбы — людям приходится идти на различные ухищрения.

Начиная с прошлой недели в соцсетях популярный сервис BlaBlaCar призывает водителей брать с собой попутчиков, рассказывает французская газета. Во время забастовки на этой платформе, которая специализируется на маршрутах «дом-работа», ожидают большой приток новых пользователей. Однако не всем улыбнулась удача: в группе пользователей железнодорожной сети SNCF на Facebook Лилиана из Нормандии отчаянно ищет способ попасть 7 декабря из Берне на парижский вокзал Сен-Лазар, потому что у неё назначена важная встреча, а на BlaBlaCar нет подходящих предложений. Тьерри, приходящий на дом медбрат, ежедневно ездит из Тулона в Марсель и обратно. Он взял отгул на пятое декабря, но не знает, что делать потом: «У меня нет средств, чтобы арендовать машину или заплатить за другой вид транспорта сверх абонемента на SNCF».

«Кто берёт электровелосипед, тот в декабре не знает бед» — привлекает подходящими афишами на своём сайте новый парижский сервис Veligo. Адвокат Гийом* из Версаля оформил абонемент на полгода: «45 евро в месяц, а Navigo (проездной в метро. — ИноТВ) стоит уже 75 — сразу всё понятно!» Из-за забастовки он решил не пользоваться поездами, хотя, по собственному признанию, для 1 часа и 15 минут в пути придётся запастись питательными батончиками.

Парижанка Хлоя дала объявление в газете: свою квартиру, расположенную в удобном месте в Париже рядом с Северным вокзалом, она хочет обменять на комнату в Гуссенвиле, где работает. «Но я в любом случае не собираюсь платить за аренду, — заверила она. — Если мне никто не ответит, спрошу у моих коллег, могу ли переночевать у них».

Издание отмечает, что особым успехом пользуется удалённая работа. Дидье, который работает IT-специалистом в одной крупной компании, последние дни занимался тем, что налаживал безопасное соединение по личным мобильным телефонам. Из десяти коллег лишь один проживает в Париже, другим предложили на выбор: «Uber или гостиница». Маргерита* из Конфлан-Сент-Онорин попросила, чтобы ей настроили компьютер для дистанционной работы: в четверг она останется дома со своим восьмилетним сыном. Для остальных же родителей началась охота на нянечек: в ожидании «чёрного четверга» запросы на услуги бебиситтера на платформе Yoopies взлетели на 87%. По словам сооснователя этого сервиса, возросло число подтверждённых бронирований, а многие родители к тому же ищут другие семьи, чтобы разделить оплату и сэкономить.

Что касается студентов, то они боятся, что не смогут сдать экзамены. В некоторых университетах их перенесли на неделю раньше, а в других учащиеся попросили отложить сессию. Так, в Нантере она должна начаться после девятого декабря. «Каждый день я трачу час на дорогу, и у меня нет никакого пристанища поблизости, — пожаловалась Le Figaro студентка факультета истории. — Преподаватели говорят, что мы можем сами всё спланировать. Они просто не понимают. Я не собираюсь идти до факультета пешком 50 километров». Натали* живёт в Кашане и посещает подготовительные курсы в лицее Генриха IV. Она решила не ехать на занятия в четверг, однако о пропуске экзаменов с 12 по 20 декабря не может быть и речи. «В лицее не хотят их переносить, а некоторые начинаются в 7 часов утра, — вздыхает её мама. — Мы уже забронировали гостиницу в Латинском квартале, но это нам выльется в копеечку…»

* Имя изменено (прим. ИноТВ).