France 2: французское правительство ограничило доступ мигрантов к медпомощи

Во Франции собираются ужесточить правила оказания медицинской помощи мигрантам для борьбы со злоупотреблениями, передаёт France 2. Как рассказывает издание, ассоциации и либеральные партии считают такие меры недопустимыми, тогда как Нацобъединение Марин Ле Пен критикует нововведения за слишком мягкий подход.

Они иностранцы на нелегальном положении, они находятся во Франции больше трёх месяцев, а в конце 2018 года около 320 тысяч из них воспользовались бесплатной медицинской помощью. Их число медленно, но постоянно растёт. Именно этот рост хочет прекратить правительство.

ЭДУАР ФИЛИПП, премьер-министр Франции: Мы активно боремся со злоупотреблениями в социальной сфере или доступе к медицинскому обслуживанию, которые тесно связаны с миграцией.

Сейчас существует две системы: государственная медицинская помощь (AME), которая предназначена для иностранцев без документов, и всеобщая медицинская помощь (PUMa) специально для тех, кто просит убежища. Процедура предоставления обеих усложнится: тот, кто просит AME, отныне должен будет «физически присутствовать» (такой термин используется) для оказания услуги. Что касается сроков ожидания, некоторые из них будут увеличены: проще говоря, в некоторых случаях для получения помощи необходимо находиться во Франции в течение трёх месяцев.

Со своей стороны, чтобы воспользоваться PUMa, придётся жить в стране три месяца, а если в предоставлении убежища будет отказано, то медицинская помощь покроет только полгода, а не год. Как заверяет правительство, принцип медицинской помощи не ставится под угрозу: меры направлены против злоупотреблений. По мнению ассоциаций помощи мигрантам, таких злоупотреблений не существует.

ФИЛИПП ДЕ БОТТОН, председатель «Врачей мира»: Эти люди приезжают не для того, чтобы подлечиться, они обращаются за помощью только в том случае, если они оказались в трудном положении. Не нужно верить, что существует медицинский туризм, это выдумки.

В политических кругах, как и ожидалось, Национальное объединение назвало эти меры слишком нерешительными, тогда как левые посчитали их неприемлемыми.

МАРИН ЛЕ ПЕН, председатель Национального объединения: Я требую упразднения AME, полного упразднения AME, а не отсрочки на три месяца.

ЭРИК КОКРЕЛЬ, депутат «Непокорённой Франции» от Сен-Сен-Дени: Я бы сказал, что это очень политический способ решить вопрос, который на данный момент, я вас уверяю, не является проблемой.

Более жёсткая иммиграционная политика, символом которой должна стать медицинская помощь: очевидно, это курс, который выбрало правительство.

Дата выхода в эфир 07 ноября 2019 года.