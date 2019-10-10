Le Figaro: несмотря на закон, мигрантов во Франции меньше не становится

Уже год во Франции действует новый закон о регулировании потока мигрантов, но его результаты не впечатляют: количество желающих получить статус беженца в стране продолжает стремительно расти, сообщает Le Figaro. Как отмечает издание, предпринятых мер оказалось недостаточно для эффективного решения проблемы, которая требует комплексного подхода.

В сентябре прошлого года правительство Франции приняло закон о регулировании иммиграции, предоставления права беженца и благополучной интеграции для исправления перекосов в миграционной политике, однако его результаты оказались более чем неоднозначными, пишет Le Figaro.

Как рассказывает издание, рассмотрение заявки о присвоении статуса беженца всё так же занимает шесть месяцев, а на получение ответа от государства уходит от восьми месяцев до года. В то же время запрос на присвоение статуса беженца во Франции растёт стремительно на 15% каждый год (120 тыс. заявок в прошлом году), тогда как на европейском уровне он падает. Число тех, кому отказывают, выросло вдвое за пять лет и теперь составляет 90 тыс. человек в год, подавляющее большинство которых остаётся в стране и требует столько же, если не больше, финансовых вложений, чем остальные мигранты. По оценке Счётной палаты в 2014 году, общая сумма достигает более €2 млрд в год. Кроме того, столько же тратят на несовершеннолетних мигрантов.

Для решения проблемы дипломатическими средствами бывший министр внутренних дел Жерар Коломб назначил специального посла. Так, он работал с представителями Албании и Грузии над сокращением количества мигрантов из этих стран, и благодаря этим действиям, по словам главы МВД Кристофа Кастанера, в 2018 году удалось сократить на 25% число албанских переселенцев на территории Франции. Однако этого оказалось недостаточно: с начала 2019 года заявки на получение статуса беженца подало 10 тыс. албанцев и грузин, чьё количество за полгода увеличилось соответственно на 30 и 80 процентов.

Французская газета отмечает, что высылка нелегалов всё так же представляет трудности: из 100 тыс. человек, которым предписали покинуть территорию Франции, лишь примерно 15% действительно покидают страну. По закону администрация может задерживать тех, кто просит убежища во Франции, попав в ЕС через другую европейскую страну, которая обязана рассмотреть его заявку, а также тех, кому уже отказывали. Однако лишь каждый десятый мигрант, подходящий под эти критерии, выдворяется из Франции. В то же время Регламент Дублин III, который признан неэффективным, ожидает пересмотра. По этому закону срок задержания нелегала увеличивается с 45 до 90 дней, чтобы облегчить получение необходимого разрешения из консульства его родной страны. По мнению Франсуа-Ноэль Бюффе, сенатора из департамента Рона, такая мера принята только для вида: «в половине случаев высылке препятствует не недостаток времени, а то, что страна происхождения мигранта не отвечает на запрос». В то же время в центре административного задержания всего 1700 мест на всю страну.

По свидетельству Le Figaro, многие правые депутаты считают, что необходимо пересмотреть два положения, принятых ещё при Олланде. Во-первых, следует отменить циркуляр Вальса от 2012 года, благодаря которому за пять лет оформление нелегалов в соответствии с законом увеличилось на 30%. Кроме того, предлагается восстановить положение, которое во время Саркози давало полиции пять дней на обоснование депортации: при Олланде в 2016 году этот срок уменьшился до двух. С тех пор только прокурор отменяет каждое пятое помещение под стражу.

Наконец, во введении к прошлогоднему закону об иммиграции, который стал 17 с 1981 года, говорится о том, что его недостаточно для решения миграционных вопросов, требующих дипломатических, юридических и административных действий во Франции и Европе, не говоря уже о таких более фундаментальных и долгосрочных средствах, как демографические, геополитические и социальные изменения во всём мире. Однако, как признаёт издание, это сложная задача. Так, Всемирный банк объявил о том, что к 2050 году мир ожидает климатическая миграция 86 млн. человек из-за засухи в тропической Африке. Эти и другие проблемы будут обсуждаться на заседании парламента Франции в октябре, который особое значение уделит теме интеграции мигрантов. По мнению Le Figaro, одно ясно точно: за рамками слов и положений, сейчас Франция в значительной степени полагается на процесс принятия коллективного решения и изменений, которыми никто в полной мере не располагает.