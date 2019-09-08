Guardian: Орбан призвал венгров повышать рождаемость, чтобы спасти Европу от вымирания и мигрантов

На международной конференции в Будапеште, посвящённой демографическим проблемам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал своих соотечественников повышать рождаемость, сообщает The Guardian. В противном случае страну, а то и всю Европу в её исконном виде ждут вымирание и нашествие мигрантов, которые будут создавать собственную культуру, отметил политик.

«Обзаводитесь потомством, а то вымрем», — с таким призывом, по словам The Guardian, обратился к своим соотечественникам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках политики повышения уровня рождаемости.

В Будапеште состоялась международная конференция, посвящённая проблемам демографии. Чтобы продемонстрировать свои успехи в деле стимуляции рождаемости, на мероприятие приехали несколько лидеров близлежащих стран Центральной Европы и делегации из других государств.

Сторонник националистических взглядов, Орбан обрисовал перед венграми страшные перспективы: из-за низкого уровня рождаемости и эмиграции населения в более зажиточную Западную Европу их страна может попросту исчезнуть.

«Нетрудно представить, как в конце концов будет один-единственный человек, которому и останется только что выключить за собой свет», — заявил премьер-министр на открытии конференции в четверг 5 сентября.

Хотя другие европейские политики видят решение проблемы в иммигрантах, Орбан указал на популярную среди националистов «теорию великого замещения», согласно которой на смену европейцам в Европу придут совершенно другие люди, не намеренные сохранять культуру и наследие своих предшественников. Как отмечает газета, высказывания венгерского лидера поддержал почётный гость конференции, бывший премьер-министр Австралии Тонни Эбботт, который похвалил Орбана за «политическую смелость бросить вызов политкорректности».

Эбботт также подчеркнул, что главную угрозу западной цивилизации представляет не глобальное потепление, а именно низкий уровень рождаемости, и раскритиковал британского принца Гарри и его супругу Меган Маркл за их решение не заводить более двух детей из-за потенциального вреда окружающей среде. «Рождение меньшего числа детей на Западе вряд ли поможет улучшить ситуацию с климатом, когда повсюду всё равно рождается так много детей», — прокомментировал Эбботт.

Вообще тема сокращения населения в Европе и его прироста в других уголках мира стала лейтмотивом открытия конференции, несмотря на присутствие на мероприятии делегаций из развивающихся стран, обращает внимание The Guardian. Наглядно взгляды организаторов отразились в творческом номере, в котором было изображено, как полчища людей с востока и юга приближаются к Европе.

«Европа стала континентом пустой колыбели, в то время как Азия и Африка имеют дело с противоположными демографическими проблемами», — заявила министр Венгрии по делам семьи и молодёжи Каталина Новак. Как она рассказала изданию, в период с 2010-го по 2019 год Будапешт удвоил бюджет на демографическую политику в надежде на долгосрочные позитивные изменения к 2030 году.

Власти стран Центральной Европы, включая и Польшу с Чехией, активно прибегают к материальным поощрениям и льготам для семей, которые заводят второго и третьего ребёнка. Коэффициент рождаемости в Венгрии уже вырос с 1,2 до 1,5 на одну женщину. Впрочем, по данным ООН, для стабильной демографической ситуации этот показатель должен быть равен 2,1.