Welt: российские отцы наконец начали интересоваться заботой о детях

Обычно отцы в России уделяют мало внимания детям, воспитание которых традиционно считается женской обязанностью. Однако сейчас ситуация постепенно меняется, пишет немецкая газета Die Welt. В крупных городах многие мужчины начинают посещать курсы по подготовке к рождению ребёнка, интересуются уходом за малышами и стремятся принимать больше участия в жизни детей с самых первых дней.

Россия — страна мачо, а дети до сих пор считались женской заботой, отмечает немецкая газета Die Welt. Однако теперь многие мужчины внезапно стали посещать курсы по подготовке к рождению ребёнка, которые начали пользоваться огромным спросом.

Обычно учиться купать младенцев приходят будущие мамы, но сейчас появились курсы, собирающие совсем другую публику, сообщается в статье. Мужчины, готовящиеся стать отцами, собираются после работы, чтобы внимательно выслушать объяснения медработницы о том, как правильно обращаться с малышами и следить за их здоровьем, а также о том, как избежать возможных рисков для матерей во время беременности. При этом они стараются впитать как можно больше информации и постоянно задают дополнительные вопросы.

Такая картина совершенно нормальна для Германии, но в Москве она ломает стереотипы, отмечает автор статьи. Среднестатистические русские отцы не славятся тем, что проводят много времени с детьми. Однако сейчас ситуация понемногу меняется.

Курсы по подготовке к рождению ребёнка для будущих отцов пользуются огромным спросом. Порой всех желающих не удаётся даже вместить в одну группу. Занятия проводятся бесплатно усилиями врачей и медсестёр. Существуют и частные школы, обучение в которых для будущих отцов стоит порядка €50 — а это немало даже для состоятельной Москвы.

Некоторые мужчины приходят на занятия, чтобы узнать о партнёрских родах. Некоторыми движет беспокойство, вызванное недоверием к медицине. Другие приходят потому, что считают обоих родителей ответственными за ребёнка.

В России постепенно утверждается представление о том, что отцы должны принимать участие в жизни ребёнка, отмечается в статье. Эта тенденция начинала развиваться в поздний советский период, когда дети ещё считались заботой женщин, а мужчины должны были обеспечивать материальный доход. В 80-е годы отцы начали проводить больше времени с детьми, но это мало что поменяло для женщин, которые несли на себе двойную нагрузку из-за работы и семьи. В 90-е годы эта тенденция была сломлена — людям приходилось концентрироваться на выживании, и даже у матерей не всегда находилось время на детей.

На данный момент ситуация снова меняется — по крайней мере, в крупных российских городах. Повысившийся уровень образования и доходов в России привёл к более активной позиции отцов в том, что касается детей. Теперь папы больше участвуют в воспитании ребёнка, не ограничиваясь походами в зоопарк в воскресенье. Правда, в провинции продолжает действовать прежняя модель семьи: отцы добывают пропитание и проявляют мало эмоций к сыновьям из опасения, что в противном случае те не вырастут настоящими мужчинами.

Тем не менее за последние десятилетия Россия достигла огромного прогресса в этой сфере. Всё меняется, медицина становится более открытой, в обществе стало меньше запретов. Теперь с пережитками прошлого в стране покончено.

Партнёрские роды, которые в Германии разрешены уже больше 30 лет, в России проводятся лишь с 2011 года. При этом почти в половине случаев отцы изъявляют желание присутствовать при родах — это позволяет им ощутить особую связь с ребёнком, пишет Die Welt.

Впрочем, эта тенденция вовсе не влияет на равенство полов в профессиональной деятельности, отмечают исследователи. Даже в образованном среднем классе в крупных российских городах роль добытчика в семье остаётся надёжно закреплена за отцом. Мужчины в России в среднем зарабатывают больше, чем женщины. Так что до настоящей революции в сфере отцовства стране пока далеко, заключает немецкая газета.