Times: дети всё больше беспокоятся из-за «взрослых проблем» — терроризма и брексита

Нынешнее поколение детей озабочено отнюдь не детскими вопросами, передаёт The Times. К такому выводу пришли в благотворительной организации Action for Children. Среди тем, которые, согласно проведённому опросу, волнуют детей, оказались терроризм, брексит и будущее экономики Великобритании.

Современные дети, помимо весьма традиционных тревог относительно экзаменов и любовных переживаний, растут, беспокоясь о целом ряде «взрослых проблем», пишет The Times.

Опрос благотворительной организации Action for Children, в котором приняли участие более двух тысяч детей в возрасте с 11 до 18 лет, показал, что ранее вопросы, считавшиеся поводом для размышлений исключительно взрослых, занимают умы детей уже с возраста 11—12 лет.

По данным организации, наибольшее беспокойство у детей вызывает травля со стороны сверстников, о ней рассказал 61% респондентов. Ещё 60% выразили опасения в связи с давлением школы, а 55% сказали, что боятся не оправдать ожиданий.

Однако когда опрошенных попросили выбрать вопросы, которые их волнуют, из десятка международных событий, результаты оказались почти такими же высокими.

Так, 50% детей обеспокоены нищетой, 49% — терроризмом, 48% — изменением климата и 41% — вопросами равенства. Вместе с тем 38% респондентов признались, что тревогу у них вызывает выход Великобритании из ЕС, а ещё 32% сказали, что опасаются за будущее британской экономики. Вместе с тем 35% принявших участие в опросе детей отметили, что эти переживания мешают им спать по ночам.

При этом родители признались, что наибольшее беспокойство у них занимает количество времени, которое их отпрыски проводят за различными электронными устройствами. Кроме того, в тройку самых популярных вариантов вошли издевательства в школе и излишнее давление общества.

Более того, 60% родителей и 62% бабушек и дедушек полагают, что детство их детей и внуков тяжелее, чем их юные годы.

«Страна, не отдавая себе в этом отчёта, движется к кризису детства, и наши отнюдь не беззаботные дети испытывают трудности, связанные с беспрецедентным социальным давлением, глобальными потрясениями и пробелом в государственной политике, которая должна обеспечивать им благополучие и безопасность», — приводит The Times слова исполнительного директора Action for Children Джулии Бентли.