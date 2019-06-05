Telegraph: британские учёные утверждают, что успехи в обучении обусловлены генами

Учёные Королевского колледжа Лондона пришли к выводу, что 50% академического успеха школьника обусловлены его генами, пишет The Daily Telegraph. Тем не менее команде генетика Роберта Пломина ещё предстоит выяснить, от чего зависят остальные 50% успеха детей.

Отправлять своих детей в дорогостоящую частную школу — пустая трата времени и денег, считают британские учёные. Как отмечает The Daily Telegraph, после нескольких десятилетий исследований генетик Королевского колледжа Лондона Роберт Пломин пришёл к выводу, что 50% академического успеха человека обусловлены генами.

Так, исследования показали, что близнецы, то есть люди, обладающие одинаковой генетикой, преуспевают в учёбе, даже если они получали образование в разных учебных заведениях или росли в разных семьях.

По мнению Пломина, тот факт, что дети в элитных школах показывают более высокие результаты в учёбе, обусловлен исключительно наличием отбора при поступлении. В случае если тех же самых ребят отправить в менее престижное учебное заведение, они покажут такие же результаты.

«Приводят ли различия в качестве школьного обучения к появлению различий в результатах выпускных экзаменов или поступлению в университеты? Здесь есть взаимосвязь — дети, которые ходят в престижные школы, получают на выпускных экзаменах оценку на балл выше, чем дети, посещающие общеобразовательные школы», — объясняет Пломин.

При этом генетик подчёркивает, что это работает исключительно как «порочный круг», когда престижные школы принимают наиболее преуспевающих в учёбе детей, которые продолжают показывать отличные результаты. «Но приносит ли это дополнительную пользу? Ответ — нет», — утверждает учёный.

Вместе с тем Пломин заверяет, что различие в оценках на выпускных экзаменах не является показателем качества образования, которое предоставляют школы.

Пломин допускает, что родители, возможно, захотят отправить ребёнка в платное учебное заведение, так как там ученикам могут привить уверенность и лидерские качества, а также предоставить связи для дальнейшего трудоустройства. Так, хотя всего 7% британских школьников ходят в частные школы, более трети членов парламента, половина медицинских работников и две трети судей — выпускники подобных учебных заведений.

Однако генетик всё же призывает не ожидать, что успеваемость отпрыска в частной школе улучшится.

Тем не менее, как пишет The Daily Telegraph, команде учёного ещё предстоит выяснить, от чего зависят остальные 50% успеха детей.