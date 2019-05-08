FAZ: миллионы немцев плохо умеют читать и писать, и не все из них мигранты

Более 6 млн граждан Германии плохо умеют читать и писать на немецком языке, причём лишь для 47% он не является родным. Это показало исследование, проведённое по заданию Министерства образования страны. Несмотря на слабо развитые навыки чтения и письма, более 62% малограмотных немцев трудоустроены, пишет Frankfurter Allgemeine.

«Даже простые тексты на немецком языке представляют собой непреодолимое препятствие для миллионов людей в Германии», — пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Как подчёркивает издание, проблема касается не только мигрантов.

6,2 млн взрослых граждан в Германии не умеют как следует читать и писать по-немецки, сообщается в статье. При этом 52,6% этих людей являются носителями немецкого языка. К такому выводу пришли учёные, которые провели исследование по запросу Министерства образования Германии.

47,4%, по данным исследования, составляют граждане с миграционным прошлым, для которых первым языком был не немецкий. Почти 78% из этих 2,9 млн человек, по их собственному уверению, могут читать и писать сложные тексты на их родных языках. В общей сложности 7,3% всех взрослых с родным немецким, по результатам исследования, обладают низкой языковой компетенцией. Среди лиц с другим родным языком число таких людей составляет 42,6%, то есть значительно больше, если рассматривать эти показатели в сравнении.

В 2011 году университет Гамбурга проводил аналогичное исследование по заданию Министерства образования Германии и пришёл к выводу, что в общей сложности 7,5 млн граждан не могут бегло читать и писать. Таким образом, раньше число малограмотных в стране было на 1,3 млн больше, поэтому нынешнюю ситуацию министр образования назвала «успехом образовательной системы».

Как поясняет издание, малограмотными при этом считаются люди, которые могут читать и писать отдельные предложения, но не понимают связного текста, даже небольшого объёма. По замечанию немецкой газеты, доли не обладающих высокой языковой компетенцией людей среди коренного населения страны и тех, для кого немецкий язык не родной, не претерпели серьёзных изменений с течением времени.

62,3% таких граждан являются трудоустроенными, несмотря на слабо развитые навыки чтения и письма. Более чем каждый пятый не закончил школу, ещё две пятых получили минимальное школьное образование.

Среди взрослых, способных понимать связный текст, но всё-таки не слишком бегло читающих или пишущих с ошибками, между тем, наметился прогресс, сообщается в статье. Их число сократилось с 13,4 млн в 2011 году до 10,6 млн.

По версии немецкого Министерства образования, свою роль в этом сыграло снятие табу на признание в слабо развитых навыках чтения и письма, а также появление большего числа предложений по обучению и повышение его качества. Прогресс привёл к улучшению результатов при окончании школы и повышению профессиональной занятости.

Для проведения исследования летом 2018 года было опрошено около 7200 говорящих на немецком языке граждан в возрасте от 18 до 64 лет. Для участия в опросе испытуемые должны были продемонстрировать достаточные знания немецкого языка, чтобы справиться примерно с часовой процедурой анкетирования.

Несмотря на определённый прогресс, министр образования Германии призывает политические круги и общество не пускать дело на самотёк. Взрослым людям бывает особенно трудно преодолеть себя, чтобы заняться проблемой недостаточно развитых навыков чтения и письма. При этом повышенное внимание следует уделять людям с миграционным прошлым, отмечает Frankfurter Allgemeine.