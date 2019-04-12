Fox News Оригинал

Fox News: учительница в США пристыдила 11-летнюю девочку за то, что та назвала Трампа своим героем

Материал представлен в переводе ИноТВ
11-летней американке Белле Москато задали написать доклад о том, кого она считает своим героем. Узнав, что девочка выбрала Дональда Трампа, учительница пристыдила её при других учениках и попыталась заставить выбрать другого героя, сообщает Fox News.

Эту историю я узнала на выходных. Я была просто в ярости. 11-летней девочке Белле Москато задали написать доклад о том, кто её герой. И она сразу выбрала Трампа, президента США, которым восхищалась с третьего класса. Но её учительница сказала нет, пристыдила её при других учениках и предупредила, что ей следует выбрать другого героя.

Вот что ответил Ingraham Angle инспектор школьного округа: «…округ не поддерживает и не дозволяет никаких ограничений и запретов на решение учащегося сделать доклад «Герой» о президенте. Конечно же, мы сожалеем, что у кого-то из учащихся или родителей могло сложиться иное впечатление».

С нами родители Беллы, Вэлери и Артур Москато. Спасибо, что пришли! Вэлери, что именно сказала учительница, когда Белла назвала своим героем Трампа?

ВЭЛЕРИ МОСКАТО, мать школьницы: Когда она выяснила, что её герой — Трамп, она сказала: «Тебе нельзя выбирать Трампа, от него исходит негатив, и он плохо говорит о женщинах». Меня это просто сразило наповал!

Артур, меня очень обнадёживает тот факт, что маленькой девочке хватило самообладания, чтобы не уступить давлению и, придя домой, сказать: «Мама, папа, это как-то неправильно!» То, что ваша маленькая дочка заявила: «Знаете что? Я не сдамся!» Должна сказать, это весьма необычно!

АРТУР МОСКАТО, отец школьницы: Вот что я вам скажу. Моя дочь позвонила моей жене во время учебного дня и всё рассказала. Я огорчился, когда потом выяснилось, что моей дочери не просто запретили (выбрать Трампа. — ИноТВ), но и сказали обойти класс и выбрать кого-то другого в качестве героя… И когда моя дочь поговорила с моей женой…

Кого-то другого?

АРТУР МОСКАТО: Да, героя, которого выбрал кто-то другой.

ВЭЛЕРИ МОСКАТО: Да, обойти класс и выбрать, посмотреть…

АРТУР МОСКАТО: Выбрать из героев других учеников.

И она увидела, что кто-то в классе выбрал Обаму и это никого не смутило?

АРТУР МОСКАТО: Да, было такое!

ВЭЛЕРИ МОСКАТО: Выходит, что так!

Ну естественно! Это шокирует.

АРТУР МОСКАТО: Во многом моя вспышка гнева на школьном совете связана именно с этим. Потому что, зная девочку…

Вы оба удовлетворены… Простите, что перебила. Вы оба удовлетворены ответом школы? Я опубликовала в Twitter вашу реакцию…

ВЭЛЕРИ МОСКАТО: Вовсе нет!

Итак, чего вы хотите от школы? Они как будто бы извинились.

АРТУР МОСКАТО: Я хочу кое-что сказать. Послание, которое вы только что показали… Мы с женой этого не слышали.  

ВЭЛЕРИ МОСКАТО: Да.

АРТУР МОСКАТО: Послушайте, мы любим свой район, и многие там нас поддерживают. Моя дочь — одна из четырёх детей, у нас ещё три мальчика. В школе у нас всегда всё было очень хорошо. Этот случай — немного неприятный…

ВЭЛЕРИ МОСКАТО: Очень неприятный!

Вэлери, как по-вашему, насколько важно, чтобы родители открыто высказывались в подобных случаях? Потому что такое происходит сплошь и рядом! Насколько важно?

ВЭЛЕРИ МОСКАТО: Я думаю, это крайне важно! И я очень благодарна и довольна, что эта история получила такую широкую огласку. Потому что об этом надо рассказывать. Понимаете, я очень горжусь тем, что моя дочь знала, что это неправильно, и позвонила мне в учебное время, чтобы рассказать об этом. Потому что… Вот что я вам скажу, Лора…

Вы её научили.

ВЭЛЕРИ МОСКАТО: Да. Но, если бы она мне не рассказала, она бы не делала доклад про Трампа. Все спрашивают: «Она ведь всё равно может докладывать про Трампа?» Она может докладывать про Трампа из-за меня и моего мужа! Не из-за школы, округа или учителя, а потому, что мы подняли такой шум! А это ведь школьный проект…

Мы попытаемся пригласить учительницу, Вэлери, и послушать, что скажет она. У неё, наверное, было время подумать. Мы ещё свяжемся с вами. Потому что мы продолжим следить за подобными историями по всей стране.

ВЭЛЕРИ МОСКАТО: Да.

Спасибо вам обоим за то, что уделили нам время.

ВЭЛЕРИ МОСКАТО: Вам спасибо.

И передавайте привет дочери.

Дата выхода в эфир 09 апреля 2019 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Fox News США Северная Америка
теги
Барак Обама дети Дональд Трамп образование США школа
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров