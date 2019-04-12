Fox News: учительница в США пристыдила 11-летнюю девочку за то, что та назвала Трампа своим героем

11-летней американке Белле Москато задали написать доклад о том, кого она считает своим героем. Узнав, что девочка выбрала Дональда Трампа, учительница пристыдила её при других учениках и попыталась заставить выбрать другого героя, сообщает Fox News.

Эту историю я узнала на выходных. Я была просто в ярости. 11-летней девочке Белле Москато задали написать доклад о том, кто её герой. И она сразу выбрала Трампа, президента США, которым восхищалась с третьего класса. Но её учительница сказала нет, пристыдила её при других учениках и предупредила, что ей следует выбрать другого героя.



Вот что ответил Ingraham Angle инспектор школьного округа: «…округ не поддерживает и не дозволяет никаких ограничений и запретов на решение учащегося сделать доклад «Герой» о президенте. Конечно же, мы сожалеем, что у кого-то из учащихся или родителей могло сложиться иное впечатление».



С нами родители Беллы, Вэлери и Артур Москато. Спасибо, что пришли! Вэлери, что именно сказала учительница, когда Белла назвала своим героем Трампа?



ВЭЛЕРИ МОСКАТО, мать школьницы: Когда она выяснила, что её герой — Трамп, она сказала: «Тебе нельзя выбирать Трампа, от него исходит негатив, и он плохо говорит о женщинах». Меня это просто сразило наповал!



Артур, меня очень обнадёживает тот факт, что маленькой девочке хватило самообладания, чтобы не уступить давлению и, придя домой, сказать: «Мама, папа, это как-то неправильно!» То, что ваша маленькая дочка заявила: «Знаете что? Я не сдамся!» Должна сказать, это весьма необычно!



АРТУР МОСКАТО, отец школьницы: Вот что я вам скажу. Моя дочь позвонила моей жене во время учебного дня и всё рассказала. Я огорчился, когда потом выяснилось, что моей дочери не просто запретили (выбрать Трампа. — ИноТВ), но и сказали обойти класс и выбрать кого-то другого в качестве героя… И когда моя дочь поговорила с моей женой…



Кого-то другого?



АРТУР МОСКАТО: Да, героя, которого выбрал кто-то другой.



ВЭЛЕРИ МОСКАТО: Да, обойти класс и выбрать, посмотреть…



АРТУР МОСКАТО: Выбрать из героев других учеников.



И она увидела, что кто-то в классе выбрал Обаму и это никого не смутило?



АРТУР МОСКАТО: Да, было такое!



ВЭЛЕРИ МОСКАТО: Выходит, что так!



Ну естественно! Это шокирует.



АРТУР МОСКАТО: Во многом моя вспышка гнева на школьном совете связана именно с этим. Потому что, зная девочку…



Вы оба удовлетворены… Простите, что перебила. Вы оба удовлетворены ответом школы? Я опубликовала в Twitter вашу реакцию…



ВЭЛЕРИ МОСКАТО: Вовсе нет!



Итак, чего вы хотите от школы? Они как будто бы извинились.



АРТУР МОСКАТО: Я хочу кое-что сказать. Послание, которое вы только что показали… Мы с женой этого не слышали.



ВЭЛЕРИ МОСКАТО: Да.



АРТУР МОСКАТО: Послушайте, мы любим свой район, и многие там нас поддерживают. Моя дочь — одна из четырёх детей, у нас ещё три мальчика. В школе у нас всегда всё было очень хорошо. Этот случай — немного неприятный…



ВЭЛЕРИ МОСКАТО: Очень неприятный!



Вэлери, как по-вашему, насколько важно, чтобы родители открыто высказывались в подобных случаях? Потому что такое происходит сплошь и рядом! Насколько важно?



ВЭЛЕРИ МОСКАТО: Я думаю, это крайне важно! И я очень благодарна и довольна, что эта история получила такую широкую огласку. Потому что об этом надо рассказывать. Понимаете, я очень горжусь тем, что моя дочь знала, что это неправильно, и позвонила мне в учебное время, чтобы рассказать об этом. Потому что… Вот что я вам скажу, Лора…



Вы её научили.



ВЭЛЕРИ МОСКАТО: Да. Но, если бы она мне не рассказала, она бы не делала доклад про Трампа. Все спрашивают: «Она ведь всё равно может докладывать про Трампа?» Она может докладывать про Трампа из-за меня и моего мужа! Не из-за школы, округа или учителя, а потому, что мы подняли такой шум! А это ведь школьный проект…



Мы попытаемся пригласить учительницу, Вэлери, и послушать, что скажет она. У неё, наверное, было время подумать. Мы ещё свяжемся с вами. Потому что мы продолжим следить за подобными историями по всей стране.



ВЭЛЕРИ МОСКАТО: Да.



Спасибо вам обоим за то, что уделили нам время.



ВЭЛЕРИ МОСКАТО: Вам спасибо.



И передавайте привет дочери.



Дата выхода в эфир 09 апреля 2019 года.