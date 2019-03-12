«Вы напрашиваетесь на удар по лицу» — Fox News рассказал, как опасно открыто поддерживать Трампа в США

В то время как в американских СМИ и университетах консерваторам затыкают рот, на улице за кепку с лозунгом Трампа могут и побить, передаёт Fox News. Как отмечает радиоведущий Ларри Элдер, противники американского президента настолько уверены, что противостоят злу, что не чураются насильственных методов.

Скажите в телеэфире хоть что-нибудь, что расходится с господствующим мировоззрением «этичной» кофейни, и левые попытаются заткнуть вам рот. Поверьте, мы это проходили. А если вы сделаете это в реальной жизни, они могут напасть на вас физически, а потом объявить, что жертвы на самом деле они. Хэйден Уильямс узнал это на собственном горьком опыте: в прошлом месяце на него напали, когда он пытался набрать группу консерваторов в Калифорнийском университете в Беркли. Вчера предполагаемый виновник нападения, Закари Гринберг, заявил о своей невиновности по трём тяжким статьям в связи с этим инцидентом.



Сегодня с нами радиоведущий Ларри Элдер. Он давно живёт в Калифорнии и является одним из умнейших людей в штате. Большое спасибо, что нашли для нас время, Ларри! Итак, я увидел эту новость, и моя первая мысль была: «Можете ли вы пройтись по Гриффит-парку в Лос-Анджелесе в трамповской кепке или футболке?» Вы, кажется, прожили там всю жизнь…



ЛАРРИ ЭЛДЕР, радиоведущий: Это не рекомендуется. Я живу на западе Лос-Анджелеса, и я бы даже не подумал носить кепку MAGA* в таких местах, как Санта-Моника. Это означало бы, что вы буквально напрашиваетесь на удар по лицу.



Впрочем, это касается не только кепок, но и наклеек на бампере. Если бы во время выборов 2016 года вы прилепили к себе на бампер трамповскую наклейку, поехали куда-нибудь в западную часть города, припарковались и оставили машину на несколько часов, интересно, что ожидало бы вас по возвращении?



В своей передаче я просил людей звонить и рассказывать о том, была ли их машина изуродована, и о том, какой стикер у них был на бампере: за Хиллари или за Трампа. И у всех, кто позвонил и пожаловался, был стикер Трампа. Ни один человек со стикером Хиллари не заявил, что ему или ей изуродовали машину!



Это очень серьёзно! Эти люди верят, что другая сторона… Они просто неправы, Такер. Они верят, что другая сторона плохая, злая — так они могут оправдать подобные физические меры.



Хорошая новость в истории с Калифорнийским университетом в Беркли, заключается в том, что, как оказалось, нападавший — преступник — не студент, а полиция в университете помогла его арестовать.



Молодцы! Вы видели, чтобы кто-то… Очевидно же, что это лишь определённый момент в истории, а моменты меняются. Сейчас ситуация такова, что одной из сторон запрещают выражать свои взгляды публично под страхом насилия. По крайней мере, в городах на побережьях. Вы слышали, чтобы кто-то из либералов сказал: «Секундочку, если мы бьём сторонников Трампа, может быть, однажды они начнут бить нас?» Хоть кто-нибудь сказал, что это плохая идея?



ЛАРРИ ЭЛДЕР: Не думаю. Вы видели, что было в ноябре 2016 года, когда избрали Дональда Трампа. Академические круги по всей стране совершенно обезумели! Один здешний профессор приравнял сторонников Трампа к террористам. Это же сумасшествие!



Обратим внимание на дисбаланс в соотношении зарегистрированных демократов и республиканцев. На таких факультетах, как политология, республиканцем может оказаться один из 20 или 30 профессоров. Ни один социолог или феминолог не зарегистрирован как республиканец.



Итак, если мы исходим из того, что образование как-то влияет на образ мыслей людей, напрашивается вывод: чем выше вероятность вашего обучения в колледже по гуманитарной специальности, а большинство именно гуманитарии, тем выше вероятность, что к выпуску вы станете леваком.



Вот почему, Такер, демократы хотят сделать высшее образование бесплатным. Если бы выпускники с большей вероятностью становились республиканцами, это бы даже не обсуждалось!



Зачем вообще отправлять ребёнка в колледж? Я так делал, я делаю это прямо сейчас, и меня это просто убивает! Когда же люди скажут: «Это отравляет наших детей, причём некоторые гибнут, это разрушает нашу страну, мы в этом не участвуем»? Насколько далёк этот момент?



ЛАРРИ ЭЛДЕР: Чтобы как-то изменить ситуацию, нужны действия со стороны выпускников. Потому что колледжи, конечно же, зависят от взносов выпускников. Когда они поймут, осознают, что их детей не учат, а идеологически обрабатывают, может быть, что-то начнёт меняться. Но до тех пор ничего не изменится.



Нет, эта система не впечатляет, нужно заявить об этом честно! Рад был вас видеть, Ларри Элдер! Как всегда.



ЛАРРИ ЭЛДЕР: Всегда рад!



Дата выхода в эфир 07 марта 2019 года.



* Make America Great Again! («Вернём величие Америке!») — предвыборный лозунг Дональда Трампа. Кепки с аббревиатурой MAGA нередко фигурируют в медийных историях о нападениях на расовой или политической почве в США (прим. ИноТВ).