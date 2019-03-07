Пропаганда вместо образования: Fox News рассказал о самых сумасшедших курсах в американских колледжах

Высшие учебные заведения в США получают колоссальные субсидии из федерального бюджета и дорого берут со своих студентов, но вместо обучения занимаются промыванием мозгов, сетует Fox News. Как отмечает гость телеканала, задолженность по студенческим кредитам в стране составляет $1,5 трлн, а почти у половины выпускников проблемы с трудоустройством.

Пожалуй, ни один сектор нашей экономики не получает от налогоплательщиков больше субсидий, чем университеты, система высшего образования. Все эти средства поступают от федерального правительства. Вопрос: эти колледжи учат чему-то стоящему — или это чистой воды пропаганда, рассчитанная на то, чтобы вызвать у ваших детей ненависть к вам и к стране, которая сделала всё это возможным? Думаю, ответ вы знаете.



Фонд молодой Америки недавно опубликовал список из 12 самых сумасшедших университетских курсов, которые преподаются по всей стране, в учебных заведениях, финансируемых из кармана налогоплательщиков.



С нами сегодня Спенсер Браун — официальный представитель организации «Молодые американцы за свободу». Большое спасибо, что пришли, Спенсер. Итак, некоторые из (курсов. — ИноТВ)… У меня есть список, но я не смог дочитать — настолько это выводит из себя! Потому что в нашем списке приводится также стоимость обучения в колледже… Но начнём!



Суортмор: «Сделать из Бога квира: феминистическая теология и квир-теология». Посещение этого учебного заведения стоит 68 тысяч долларов в год.



СПЕНСЕР БРАУН, «Молодые американцы за свободу»: Просто абсурдно, сколько платят студенты — вроде бы за образование, тогда как в действительности их просто подвергают идеологической обработке!



Как установил Фонд молодой Америки, подобные курсы посвящены вот какой идее: библейский Бог всегда был носителем мужских черт и Он, определённо, мужского рода. Но потом они задают вопрос: «А так ли это?» Они рассматривают различные свойства Бога, чтобы извратить Его характер, слова и действия и превратить Его в женственную фигуру или навязать в этом важном вопросе феминистическую теологию.



Вот ещё дурацкие курсы… Дэвидсонский колледж, 66 тысяч долларов в год: «Перевод. Сексуальное инакомыслие и подпольная борьба латинксов». Наконец-то мне удалось хоть произнести это слово правильно…



СПЕНСЕР БРАУН: Недавно меня обругали в Twitter за то, что я сказал «латинкс». По-видимому, это «латинекс»*. Но это придуманное слово, так что не думаю, что можно ошибиться в его произношении…



Наверное, нет.



СПЕНСЕР БРАУН: Но это в каком-то смысле связано с тем, что говорил ваш предыдущий гость. Матрица угнетения, в которой все — жертвы. Этакая олимпиада жертв с участием молодёжи и даже студентов колледжей. Итак, это связано с целым рядом тем. Описание этого курса особенно длинное, оно касается всего: от ликвидации тюрем до дискриминации в отношении инвалидов и видовой дискриминации. Но все эти темы, конечно же, рассматриваются через призму левацких, гедонистических воззрений.



Интересно, что в описании есть грамматические ошибки и придуманные слова! То есть это писали тупые люди, что, наверное, неудивительно. То же самое относится и к следующему примеру. Северо-западный колледж, вроде бы хорошее учебное заведение: «Расстроить белый порядок». Кстати, чтобы посещать Северо-западный колледж, надо платит 76 тысяч в год. И (в описании. — ИноТВ) слово «рассказабельный»… Такого слова нет! Разве профессор колледжа не должен уметь правильно говорить по-английски?



СПЕНСЕР БРАУН: Казалось бы, да. Но, очевидно, левые сделали вот что: взяли так называемые центры высшего образования и превратили их в страну фантазий, где даже нормальные слова больше не в ходу!



И когда мы составляли этот доклад «Комическое и трагическое», охватывающий в сумме более 250 курсов… вы бы видели все эти подчёркнутые орфографические ошибки! Потому что это ненастоящие слова!



А этот (курс. — ИноТВ) касается «культурного конструирования белизны как института». Предположительно, вывод заключается в том, что раса теперь — социальный конструкт.

Знаете, в какой-то момент вам, наверное, следует провести опрос американских родителей. Спросить их: «Оно того стоит? Вы знаете, что ради этого вы влезаете в долги?»



СПЕНСЕР БРАУН: Очевидно, оно того не стоит. По последним данным, 40 процентов недавних выпускников считаются не полностью занятыми. При этом задолженность по студенческим кредитам сейчас составляет 1,5 триллиона долларов. Что-то в этом уравнении не сходится!



Так и есть! Спасибо, что высказали это. Рад был вас видеть, Спенсер Браун!



СПЕНСЕР БРАУН: Спасибо, что пригласили!



Дата выхода в эфир 05 марта 2019 года.



* Недавно введённый в употребление гендерно-нейтральный термин для латиноамериканцев, вместо мужского «латино» и женского «латина» (прим. ИноТВ).